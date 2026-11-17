Düzce'de kısa süreli sağanak hayatı durdurdu

Düzce'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak kent merkezinde günlük akışı etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler sokaklarda sığınacak yer aradı, kısa süreli yağış taşınan eşyaları ve dışarıdaki planları aksattı.

Vatandaşların ani telaşı:

Yağmurun aniden başlaması üzerine bazı vatandaşlar iş yerlerinin tentelerine ve kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise koşarak korunmaya çalıştı. İş yeri önündeki tenteler ve dükkân girişleri, yağmurdan kaçanlar için geçici sığınak işlevi gördü.

Hava kısa sürede düzeldi:

Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrasında bulutlar hızla dağıldı ve güneş yeniden yüzünü gösterdi. Yağış kısa sürdüğü için kent genelinde uzun süreli aksama veya su baskını gibi bir durum bildirilmedi.

Gün içinde aniden değişebilen hava koşuları, dışarıda olanlar için hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Düzce'de 10 dakikada hava değişti