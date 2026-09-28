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D-655'te makaslayan tır yolu kilitledi, yaralanan olmadı

Akçakoca Şifalı mevkiinde bir tırın makaslaması sonucu D-655 karayolu ulaşıma kapandı; tır hasar gördü, sürücü ve çevredekiler yara almadı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

D-655'te makaslayan tır yolu kilitledi, yaralanan olmadı

Kaza detayları

Düzce Akçakoca Şifalı mevkiinde seyir halinde olan bir tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle makaslaması sonucu kontrolden çıkarak yolu kapattığı bildirildi. Olay, D-655 karayolunda ulaşımın tamamen durmasına yol açtı.

Kazada tırda maddi hasar meydana gelirken, çevrede bulunanlar ve sürücüde herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Olayın yaşandığı noktada trafik kısa sürede yoğunlaşarak kilitlendi.

Müdahale ve yolun açılması

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, tırın kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için uzun süre çalışma yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından çekilen tır yoldan çıkarıldı ve trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayın nedenine dair detaylı tespitlerin ve varsa sorumlulukların yapılacak teknik değerlendirme ve soruşturmanın ardından netleşeceği ifade edildi.

DÜZCE AKÇAKOCA KARAYOLU ŞİFALI MEVKİİNDE MAKASLAYAN TIR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

DÜZCE AKÇAKOCA KARAYOLU ŞİFALI MEVKİİNDE MAKASLAYAN TIR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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