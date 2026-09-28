İlkadım'da kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı; şüpheli tutuklandı

İlkadım'da bıçakla yaralanma
Olay, dün Selahiye Mahallesinde meydana geldi. Çıkan kavgada E.T. (43) bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın soruşturulması:
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheli K.A. (29) yakalanarak gözaltına alındı.
Adli süreç ve tutuklama:
Gözaltına alınan K.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, kişinin tutuklanmasına karar vererek şüpheliyi cezaevine gönderdi.
SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA BİR KİŞİNİN BIÇAKLANMASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN K.A.(29) TUTUKLANDI.
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