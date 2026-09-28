Minibüs kavşakta kontrolden çıkarak tarlaya uçtu

Kaza yerindeki gelişmeler:

Eskişehir'de bir otomobil ile minibüsün kavşak girişinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki boş tarım arazisine uçarak durabildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi, çevreyolu ile Alpu yolunun kesiştiği kavşak girişinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs, kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan araç sürücüsüne olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaza ile ilgili olarak delil toplama, görgü tanığı ifadelerinin alınması ve çarpışmanın nedeninin belirlenmesine yönelik geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Soruşturma devam ederken yetkililer kazaya ilişkin detayların netleştirilmesi halinde bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

ESKİŞEHİR'DE BİR OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN KAVŞAK GİRİŞİNDE ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS YOL KENARINDAKİ TARLAYA UÇTU.