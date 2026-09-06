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Dalaman Bozbel'de gece başlayan orman yangını sabah kontrol altına alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Bozbel mevkisinde gece başlayan, yıldırım kaynaklı tahmin edilen orman yangını, karadan müdahaleyle sabah kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dalaman Bozbel'de gece başlayan orman yangını sabah kontrol altına alındı

Yangının seyri ve müdahale:

Muğla'nın Dalaman ilçesi Bozbel mevkisinde gece saatlerinde başlayan orman yangını, bölge ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Olayın ilk belirlemelere göre yıldırım kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Yangın ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi ve gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi. Ulaşımın güç olduğu alanda ekipler sahaya erişimde zorlansa da, sürdürülen müdahaleler alevlerin yayılmasını büyük ölçüde engelledi.

Erişim zorluğu ve soğutma çalışmaları:

Yangının çıktığı bölgedeki hafif şiddetteki rüzgar, olası yayılma riskini sınırladı; buna karşın arazinin ulaşım bakımından zorlu olması ekiplerin çalışma tempolarını etkiledi. Sabah kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yıldırım kaynaklı olduğu tahmin edilen yangında, soğutma ve denetim faaliyetleri sürdürülerek yeniden alevlenme riski azaltılmaya çalışılıyor.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİ BOZBEL MEVKİSİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİ BOZBEL MEVKİSİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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