Danışanların emek verdiği dinleti hastanede duyguları öne çıkardı

Danışanların hazırladığı etkinlikte sanat buluşması

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Yataklı Erişkin Arındırma Merkezi'nde, danışanların kendi emekleriyle hazırladığı bir şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Program, katılımcılara hem içten hem de umut verici anlar yaşattı.

etkinliğin akışı ve katılımcıların rolü:

Danışanların aktif katılımıyla düzenlenen programda birbirinden farklı şiirler seslendirildi ve çeşitli müzik eserleri canlı olarak sunuldu. Sahneye çıkan isimler, hazırlık süreçlerine verdikleri emeği ve sahnedeki duruşlarıyla dikkat çekti; bu çaba katılımcılar arasında samimi bir atmosfer yarattı.

yönetim desteği ve etkinliğin önemi:

Etkinliğe hastane yönetimi ve Uzm. Dr. Hilal Kaya başta olmak üzere yetkililer de katıldı. Yönetimin salondaki varlığı, danışanların performanslarına verilen değeri gösterdi. Sanatın birleştirici ve iyileştirici yönü ön plana çıkarken, program danışanlara kendilerini ifade etme ve yeteneklerini gösterme fırsatı sundu.

Bu tür etkinlikler, tedavi süreçlerinde sosyal etkileşimi artırmanın yanı sıra katılımcılara özgüven ve aidiyet duygusu kazandırıyor; hastane ortamında hem duygusal hem de sosyal açıdan olumlu izler bırakıyor.

DANIŞANLARIN HAZIRLADIĞI DİNLETİ, HASTANEDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI