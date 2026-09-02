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Meşk gecesinde saz, türkü ve zeybek coşkusu

Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi'nin Meşk Gecesi'nde saz ustası İbrahim Oflaz, koru ve zeybek gösterileriyle izleyicilerden yoğun alkış aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Meşk gecesinde saz, türkü ve zeybek coşkusu

Meşk gecesi izleyicilerden tam not aldı

Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi tarafından düzenlenen Meşk Gecesi, kentteki sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programa Eskişehir Türk Halk Müziği Korosu ile çok sayıda yerel sanatsever katıldı ve dinleyiciler zaman zaman ayakta alkışlayarak geceye eşlik etti.

Programın akışı:

Gece boyunca Eskişehir türküleri seslendirilirken, sahnede hem vokal hem enstrümantal performanslar yer aldı. Eskişehir saz ustalarından İbrahim Oflaz, hem sesi hem sazı ile katılımcılara güçlü bir sunum yaptı. Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi ise geleneksel halk oyunlarını sergileyerek programa görsel bir zenginlik kattı.

Performansların sürekliliği ve repertuarın yerel ezgilere ağırlık vermesi, geceye gelen izleyicilerin bağlılığını artırdı. Zeybek gösterileri ve türküler arasında oluşan uyum, salonda zaman zaman uzun süreli alkışlarla karşılandı.

Başkanın konuşması ve kapanış:

Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Başkanı Levent Tolga Akdeniz, gecede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: ‘’Müzik; insanları bir araya getiren, gönülleri buluşturan evrensel bir dildir. Türk Halk Müziği ise milletimizin hafızası, kültürümüzün ve değerlerimizin en güçlü taşıyıcılarından biridir. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sanatın ve dostluğun hiç eksik olmadığı nice güzel programlarda yeniden buluşmayı arzu ediyoruz’’ dedi.

Program sonunda Levent Tolga Akdeniz, Meşk Gecesi'nde emeği geçenlere plâket takdim etti ve katılımcılara teşekkür ederek etkinliğin sonlandırıldığını duyurdu. Gece, yerel müzik ve oyun geleneğinin izleyiciler tarafından sahiplenildiği bir etkinlik olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR’DE ‘MEŞK GECESİ’ İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

ESKİŞEHİR’DE ‘MEŞK GECESİ’ İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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