Dolar 48,2947 +0,05%
Euro 55,9274 -0,02%
Bist 13.916,62 -2,20%
Altın Gram 6.764,53 -0,91%
EUR/USD 1,1575 -0,15%
Brent Petrol 95,04 +0,41%
--°

Canik'te kırsala 150 milyon liralık beton yol hamlesi

İbrahim Sandıkçı, 2026 programı kapsamında Canik kırsalına 150 milyon TL değerinde yeni beton yolların tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Canik'te kırsala 150 milyon liralık beton yol hamlesi

Canik'te kırsala 150 milyon liralık beton yol hamlesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2026 yılı çalışma programı çerçevesinde ilçenin kırsal mahallelerine yönelik ulaşım altyapısı yatırımlarının sürdüğünü ve 150 milyon TL değerinde yeni beton yolların tamamlanarak hizmete sunulduğunu açıkladı. Başkan Sandıkçı, projelerin belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirtti.

yol çalışmaları ve kapsamı:

Belediye ekipleri, ilçede yalnızca beton yol yapımıyla kalmayıp asfalt, taş parke ve sathi kaplama uygulamalarını da eş zamanlı yürüttü. Yapım, yol açma ve yol genişletme işleriyle birlikte yürütülen program sayesinde kırsal mahallelerin ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı. Sandıkçı, bu kapsamlı çalışmanın ilçenin ulaşım ağına somut katkı sağladığını vurguladı.

Başkanın verdiği bilgiye göre, yapılan yatırımlar hem araç trafiğinin rahatlatılmasına hem de kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesine hizmet ediyor. İlgili ekipler, ihtiyaç duyulan yerlerde altyapı düzenlemeleri yaparak yolların dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

yatırımların sürdürülebilirliği ve kaynak kullanımı:

Sandıkçı, "Canik’imizde yeni beton yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunarak 150 milyon Türk lirası değerinde ulaşım yatırımını ilçemize kazandırdık" ifadelerini kullandı. Ayrıca belediyenin öz kaynaklarıyla projelerin hayata geçirildiğini belirterek, hizmet seferberliğinin devam edeceğini kaydetti. Belediye, mevcut program doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye ve yapımını sürdürülen çalışmaları tamamlamaya devam edecek.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde de güvenli ve konforlu ulaşıma yönelik yatırımlara yenilerinin ekleneceğini, saha analizleri ve önceliklendirme çalışmalarıyla kaynakların etkin kullanılacağını ifade etti. Şeffaf uygulama ve planlı yatırım anlayışıyla Canik'in kırsal erişilebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, 2026 YILINDA KIRSAL MAHALLELERE 150 MİLYON TL DEĞERİNDE...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, 2026 YILINDA KIRSAL MAHALLELERE 150 MİLYON TL DEĞERİNDE YENİ BETON YOLLAR KAZANDIRDIKLARINI SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce basınının acı kaybı: Harun Can Şerbetçi'nin annesi uğurlandı
images

Dursunbeyli gençler Gömeç Dalış Köyü'nde denizle buluştu
images

Mardin'den Bitlis'e giden tamirci, burnuyla yazan Mehmet'in azmine şahit oldu
images

Danışanların emek verdiği dinleti hastanede duyguları öne çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Doğumun biçimi değil; sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi esas:

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı