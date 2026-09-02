Canik'te kırsala 150 milyon liralık beton yol hamlesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2026 yılı çalışma programı çerçevesinde ilçenin kırsal mahallelerine yönelik ulaşım altyapısı yatırımlarının sürdüğünü ve 150 milyon TL değerinde yeni beton yolların tamamlanarak hizmete sunulduğunu açıkladı. Başkan Sandıkçı, projelerin belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirtti.

yol çalışmaları ve kapsamı:

Belediye ekipleri, ilçede yalnızca beton yol yapımıyla kalmayıp asfalt, taş parke ve sathi kaplama uygulamalarını da eş zamanlı yürüttü. Yapım, yol açma ve yol genişletme işleriyle birlikte yürütülen program sayesinde kırsal mahallelerin ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı. Sandıkçı, bu kapsamlı çalışmanın ilçenin ulaşım ağına somut katkı sağladığını vurguladı.

Başkanın verdiği bilgiye göre, yapılan yatırımlar hem araç trafiğinin rahatlatılmasına hem de kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesine hizmet ediyor. İlgili ekipler, ihtiyaç duyulan yerlerde altyapı düzenlemeleri yaparak yolların dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

yatırımların sürdürülebilirliği ve kaynak kullanımı:

Sandıkçı, "Canik’imizde yeni beton yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunarak 150 milyon Türk lirası değerinde ulaşım yatırımını ilçemize kazandırdık" ifadelerini kullandı. Ayrıca belediyenin öz kaynaklarıyla projelerin hayata geçirildiğini belirterek, hizmet seferberliğinin devam edeceğini kaydetti. Belediye, mevcut program doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye ve yapımını sürdürülen çalışmaları tamamlamaya devam edecek.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde de güvenli ve konforlu ulaşıma yönelik yatırımlara yenilerinin ekleneceğini, saha analizleri ve önceliklendirme çalışmalarıyla kaynakların etkin kullanılacağını ifade etti. Şeffaf uygulama ve planlı yatırım anlayışıyla Canik'in kırsal erişilebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, 2026 YILINDA KIRSAL MAHALLELERE 150 MİLYON TL DEĞERİNDE YENİ BETON YOLLAR KAZANDIRDIKLARINI SÖYLEDİ.