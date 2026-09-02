Dolar 48,2930 +0,05%
Euro 55,9408 +0,00%
Bist 13.876,66 -2,48%
Altın Gram 6.769,73 -0,83%
EUR/USD 1,1579 -0,12%
Brent Petrol 94,88 +0,24%
--°

Mardin'den Bitlis'e giden tamirci, burnuyla yazan Mehmet'in azmine şahit oldu

Hakkı Avcı, sosyal medyadan gelen çağrıya kayıtsız kalmayıp Bitlis'e giderek akülü sandalyeyi tamir etti; burnuyla yazan Mehmet Cüneyt'in azmi onu derinden etkiledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mardin'den Bitlis'e giden tamirci, burnuyla yazan Mehmet'in azmine şahit oldu

Yardım çağrısına kayıtsız kalmadı

Hakkı Avcı, Mardin'den gelen sosyal medya mesajı üzerine kendi imkanlarıyla Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yenidoğan köyüne gitti. Mesajda akülü tekerlekli sandalyesinin bozulduğunu belirten bir engelli vatandaşın talebini duyan Avcı, ücretsiz tamir hizmeti sunduğunu belirterek yola çıktı.

Avcı, vardığında sandalyeyi onardı ve hem tamir süreci hem de karşısında bulduğu hayat hikayesi nedeniyle derinden etkilendi. Olay, yerel dayanışma ve bireysel yardımın somut bir örneği olarak öne çıktı.

Tamir süreci ve yolculuk:

Avcı, yaptığı açıklamada engelli bireyin mesajı üzerine Bitlis'e gitmeye karar verdiğini söyledi. "Akülü tekerlekli sandalyeleri ücretsiz tamir ediyorum" diyen Avcı, destek çağrısını aldıktan sonra Yenidoğan köyüne ulaştığını ve tekerlekli sandalyeyi onardığını aktardı.

Burnuyla yazan yazarın azmi:

Tamir sırasında Avcı, sandalyenin sahibinin Mehmet Cüneyt Temizel olduğunu öğrendi. Ellerini kullanamayan Temizel'in burnuyla telefon ekranına dokunarak şiir, hikâye ve kitaplar yazdığı bilgisi Avcı'yı şaşırttı ve mutlu etti. Avcı, Temizel'in yazdığı kitapların da kendisine gösterildiğini belirterek herkesin bu eserleri okumasını diledi.

Avcı'nın anlattıkları, yardımın ötesinde bir karşılaşma olarak değerlendirildi: bir tamircinin basit bir onarım için çıktığı yolculuk, karşısına ilham verici bir yaşam hikâyesi çıkardı ve hem tamir edilen cihaz hem de paylaşılan kitaplar aracılığıyla dayanışmanın önemi vurgulandı.

HAKKI AVCI

HAKKI AVCI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce basınının acı kaybı: Harun Can Şerbetçi'nin annesi uğurlandı
images

Dursunbeyli gençler Gömeç Dalış Köyü'nde denizle buluştu
images

Canik'te kırsala 150 milyon liralık beton yol hamlesi
images

Danışanların emek verdiği dinleti hastanede duyguları öne çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı