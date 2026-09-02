Mardin'den Bitlis'e giden tamirci, burnuyla yazan Mehmet'in azmine şahit oldu

Yardım çağrısına kayıtsız kalmadı

Hakkı Avcı, Mardin'den gelen sosyal medya mesajı üzerine kendi imkanlarıyla Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yenidoğan köyüne gitti. Mesajda akülü tekerlekli sandalyesinin bozulduğunu belirten bir engelli vatandaşın talebini duyan Avcı, ücretsiz tamir hizmeti sunduğunu belirterek yola çıktı.

Avcı, vardığında sandalyeyi onardı ve hem tamir süreci hem de karşısında bulduğu hayat hikayesi nedeniyle derinden etkilendi. Olay, yerel dayanışma ve bireysel yardımın somut bir örneği olarak öne çıktı.

Tamir süreci ve yolculuk:

Avcı, yaptığı açıklamada engelli bireyin mesajı üzerine Bitlis'e gitmeye karar verdiğini söyledi. "Akülü tekerlekli sandalyeleri ücretsiz tamir ediyorum" diyen Avcı, destek çağrısını aldıktan sonra Yenidoğan köyüne ulaştığını ve tekerlekli sandalyeyi onardığını aktardı.

Burnuyla yazan yazarın azmi:

Tamir sırasında Avcı, sandalyenin sahibinin Mehmet Cüneyt Temizel olduğunu öğrendi. Ellerini kullanamayan Temizel'in burnuyla telefon ekranına dokunarak şiir, hikâye ve kitaplar yazdığı bilgisi Avcı'yı şaşırttı ve mutlu etti. Avcı, Temizel'in yazdığı kitapların da kendisine gösterildiğini belirterek herkesin bu eserleri okumasını diledi.

Avcı'nın anlattıkları, yardımın ötesinde bir karşılaşma olarak değerlendirildi: bir tamircinin basit bir onarım için çıktığı yolculuk, karşısına ilham verici bir yaşam hikâyesi çıkardı ve hem tamir edilen cihaz hem de paylaşılan kitaplar aracılığıyla dayanışmanın önemi vurgulandı.

HAKKI AVCI