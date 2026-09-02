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Dursunbeyli gençler Gömeç Dalış Köyü'nde denizle buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbeyli gençleri Gömeç Dalış Köyü'ne götürdü; uzman eğitmen ve cankurtaran eşliğinde güvenli deniz deneyimi sundu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:58

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dursunbeyli gençler Gömeç Dalış Köyü'nde denizle buluştu

Dursunbeyli gençler Gömeç Dalış Köyü'nde denizle buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, denize kıyısı olmayan ilçelerde yaşayan gençleri kentin sahil kesimleri ile buluşturmaya devam ediyor. Sındırgı’nın ardından düzenlenen etkinlik kapsamında Dursunbeyli gençler, Gömeç Dalış Köyü'nde bir günlük deniz ve yaz etkinliğine katıldı.

projenin amacı ve kapsamı:

Belediyenin amacı, çocukların ve gençlerin sosyal hayata daha fazla katılmasını sağlamak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek. Proje, Balıkesir’in geniş coğrafyasındaki gençlere kentin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedefliyor. Ahmet Akın döneminde geçen yıl başlatılan uygulama bu yıl da sürdürüldü; Sındırgı’dan sonra Dursunbey’den gelen gençler Gömeç’te bir araya geldi. Etkinlik sırasında gençlere uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşlik etti, katılımcıların güvenliği ön planda tutuldu.

gençlerin izlenimleri ve teşekkürleri:

Katılımcılar, programdan memnuniyetlerini sözleriyle ifade etti. İbrahim Ünal, "Denize geldik. Her şey çok güzeldi. Ahmet Başkana bize bu imkânları sunduğu için çok teşekkür ederiz" dedi. Efecan Coşkun ise deneyimi şöyle anlattı: "Dursunbey’den Büyükşehir Belediyesi bizi aldı. Yola çıktık ve Gömeç’e geldik. Yoldaki atıştırmalıklar çok güzeldi. Burada çok güzel zaman geçirdik. Ahmet Başkanımıza bize bu imkânı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz."

Programın güvenli ve düzenli geçtiğini vurgulayan Ayşegül Duman, "Sabah Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri bizi Dursunbey’den aldılar. Gömeç’e geldik. Burada deniz çok güzel. Cankurtaran da vardı. Çok güvenli bir ortamdı. Hocalarımız bizlerle ilgilendi. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Eymen Oruç da, "Deniz havası aldık. Sıcak sahilde eğlendik. Yani yeni bir yer keşfetmiş olduk. Bizlere bu imkânı sağladığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ederiz." sözleriyle günü özetledi.

Etkinlik, gençlere güvenli ortamda deniz deneyimi sunarken aynı zamanda ilçe gençlerinin kent içindeki fırsatlara erişimini artırmayı hedefleyen belediye çalışmasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

DURSUNBEYLİ GENÇLER GÖMEÇ DALIŞ KÖYÜ&#039;NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLE DENİZİN VE YAZIN TADINI...

DURSUNBEYLİ GENÇLER GÖMEÇ DALIŞ KÖYÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLE DENİZİN VE YAZIN TADINI ÇIKARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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