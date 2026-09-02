Düzce basınının acı kaybı: Harun Can Şerbetçi'nin annesi uğurlandı

düzce basınında yasa neden olan kayıp

Düzce basın camiasının tanınan isimlerinden Harun Can Şerbetçi'nin annesi Leyla Şerbetçi vefat etti. Merhumeye son görev, kılınan cenaze namazının ardından yerine getirildi; vefat haberi hem ailesinde hem de yerel basın çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

cenaze töreni:

Cenaze namazı, öğle namazını müteakip Şehitlik Camisi'nde kılındı ve merhume, törenin ardından toprağa verildi. Tören boyunca taziye ve dualar yoğun duygular eşliğinde sürdü.

katılım ve anma:

Cenaze törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce eski Belediye Başkanı İsmail Bayram, merhumenin ailesi, yakınları ile çok sayıda seveni ve basın mensubu katıldı. Leyla Şerbetçi, merhum Hacı Abidin Şerbetçi'nin eşi olarak da biliniyor; törene katılanlar aileye başsağlığı diledi ve merhumeyi andı.

Basın camiası temsilcileri ile yakınları, törende merhumenin yaşamına dair anılar paylaştı ve ailenin yas sürecine destek verdi. Tören, cenaze sonrası taziyelerin kabul edilmesiyle son buldu.

DÜZCE BASIN CAMİASINDAN GAZETECİ HARUN CAN ŞERBETÇİ’NİN ANNESİ LEYLA ŞERBETÇİ, HAYATINI KAYBETTİ. ŞERBETÇİ, ŞEHİTLİK CAMİSİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.