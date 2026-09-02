İmar ruhsatı karşılığında 200 bin avro iddiası: Edirne meclis üyesi adliyeye sevk edildi

Olayın ayrıntıları:

CHP'li Belediye Meclis Üyesi ve Edirne Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyesi Engin Yağcılar hakkında, bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro talep ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Şikâyetçi müteahhit N.Ö., iddiasını Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına taşıdı.

Takip ve buluşma:

İhbar üzerine adli makamlarca şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül tarihinde müşteki N.Ö. ile şüpheli E.Y.'nin Üç Şerefeli Cami civarındaki buluşmasını ses ve görüntü kayıt cihazlarıyla izledi. Görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü ve sonrasında operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Yağcılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri haberin yazıldığı sırada devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takip uygulamalarıyla elde edilen bulguların adli makamlarca değerlendirilmesi sürüyor.

ENGİN YAĞCILAR, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.