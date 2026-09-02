Bursa'dan Viyana'ya genç girişimciler küresel sahnede buluşuyor

Bursa iş dünyası G20 öncesi Viyana hazırlıklarını tartıştı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Bursa İş Dünyası Buluşması", 16-18 Eylül 2026 tarihlerinde Viyana'da yapılacak G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi 2026 öncesindeki hazırlıkları ve bölgesel fırsatları masaya yatırdı. Etkinlikte küresel ekonomik dönüşüm, yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerin iş dünyasına etkileri, girişimcilik ekosisteminin geleceği ile uluslararası iş birliği olanakları ele alındı.

panelin katılımcıları ve gündemi:

Programın açılışını yapan TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kahveci, Bursa'dan Viyana'ya uzanan sürecin genç girişimciler için fırsat yaratma hedefini vurguladı. Moderatörlüğünü Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turanın üstlendiği panelde TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay önemli değerlendirmelerde bulundu. Programa Bursa iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı, girişimci ve sektör temsilcisi katıldı.

yerel üretim gücü ve dijital dönüşüm vurgusu:

İbrahim Burkay konuşmasında dünya ekonomisinin derin bir dönüşümden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin köklü üretim kültürü ve güçlü üretim kapasitesinin bu sürecin temel unsurları olduğunu ifade etti. Burkay, pandemi sonrası artan rekabet ortamında sürdürülebilir üretim ve rekabet avantajı sağlamak için yapay zekâ, dijital dönüşüm ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Burkay ayrıca genç girişimcilerin uluslararası platformlarda daha etkin rol almasının yeni iş bağlantıları ve yatırım fırsatları doğuracağını belirterek, TÜGİAD'ın Viyana zirvesine taşıdığı misyonu memnuniyetle karşıladı. Bursa'nın üretim altyapısı ile gençlerin yenilikçi bakış açısının birleşmesinin Türkiye'nin küresel rekabet gücüne katkı sağlayacağı vurgulandı.

genç girişimciler için ekosistem ve uluslararası olanaklar:

Kerem Kahveci etkinliğin amaçlarından birinin genç girişimcilerin bilgi, finansman, teknoloji ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak bir ekosistem inşa etmek olduğunu söyledi. Kahveci, kamu kurumları, odalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin bu hedef için kritik rol oynadığını vurguladı ve "Bursa'dan Viyana'ya" ifadesinin kentin üretim ve girişimcilik birikimini küresel platformlara taşıma vizyonunu yansıttığını belirtti.

Gürkan Yıldırım ise TÜGİAD'ın 40 yılı aşkın deneyimini genç iş insanlarının ulusal ve uluslararası arenada güçlendirilmesi amacıyla kullandığını anlattı. Yıldırım, 16-18 Eylül 2026 tarihlerindeki zirvenin Türk girişimciliğinin küresel tanıtımı ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından fırsat sunacağını ifade etti.

Toplantı, Bursa iş dünyasının mevcut üretim gücünü korurken yüksek katma değer, teknoloji geliştirme ve markalaşma hedeflerine odaklanması gerektiği ortak paydasında sona erdi. Etkinlik, Viyana zirvesine yönelik somut iş birliği adımları ve uluslararası bağlantıların güçlendirilmesine yönelik görüşlerin paylaşılmasıyla tamamlandı.

TÜRKİYE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (TÜGİAD), 16-18 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE VİYANA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK G20 GENÇ GİRİŞİMCİLER İTTİFAKI ZİRVESİ 2026 ÖNCESİNDE BTSO EV SAHİPLİĞİNDE BURSA İŞ DÜNYASINI "BURSA İŞ DÜNYASI BULUŞMASI"NDA BİR ARAYA GETİRDİ.