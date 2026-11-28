uygulamanın genel çerçevesi:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Adnan Kahveci ve Hacı Ömer Bilginoğlu bulvarlarında 'Dar Alan' uygulaması gerçekleştirildi. Denetim, 3 ayrı noktada; 2 mobil ve 1 sabit noktada yapıldı. Toplam 54 personelin görev aldığı uygulamada, 1 özel harekat unsuru ve 19 ekip görev aldı.

denetim sonuçları:

Uygulama kapsamında 402 şahıs sorgulanırken, 55 araç kontrol edildi. Ayrıca 21 umuma açık işyeri ile 5 park ve bahçe denetimi gerçekleştirildi. Nokta bazlı denetimler ve mobil kontrollerin bir arada kullanılmasıyla geniş bir alan kapsandı.

amaç ve uygulamanın vurgusu:

Yetkililer, uygulamanın amacının kentte genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak olduğunu bildirdi; sabit ve mobil kontrollerin birlikte yürütülmesinin, güvenlik faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 3 AYRI NOKTADA 54 PERSONELİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘DAR ALAN’ UYGULAMASINDA, 402 ŞAHIS, 55 ARAÇ, 21 İŞYERİ İLE 5 PARK VE BAHÇE DENETLENDİ