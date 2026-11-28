Hızır Bey Yurdu'nda hayat becerileri programı devam ediyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdunda kalan öğrencilere yönelik Hayat Becerileri Eğitimleri devam ediyor. Programın amacı, öğrencilere gündelik yaşamda ve sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri kazandırmak olarak açıklandı.

Eğitimlerin kapsamı:

Yurt bünyesinde düzenlenen eğitimler, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanıyor. Uygulamalı atölyeler ve etkileşimli oturumlar aracılığıyla iletişim becerileri, zaman yönetimi ve problem çözme gibi alanlarda farkındalık artırılıyor.

Katılım ve takvim:

Çalışmalara yurt öğrencileri katılım sağlıyor ve eğitimlerin belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, programın düzenli devam edeceğini ve öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Hayat becerileri eğitimlerinin, öğrencilerin bağımsızlıklarını ve günlük hayattaki uygulama yetilerini güçlendirmesi bekleniyor. Program, gençlerin sosyal uyumunu artırmaya ve yurt yaşamını desteklemeye yönelik adımlar içeriyor.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HIZIR BEY YURDU'NDA KALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAYAT BECERİLERİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR.