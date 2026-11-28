Beylikova'da protokol eğitimi gerçekleştirildi

Eskişehir'in Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan personele yönelik protokol eğitimi düzenlendi. Eğitim, kurum içi iletişim ve resmî ortamlarda beklenen davranış standartlarını pekiştirmeyi amaçladı.

Eğitimin içeriği:

İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Özgür Atmaca tarafından verilen eğitimde personele, resmî ortamlarda uyulması gereken nezaket, iletişim ve davranış kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara uygulamalı ve örnek olaylara dayalı açıklamalarla beklentiler aktarıldı.

Programın akışı ve kapanış:

Eğitim oturumu, yapılan anlatımlar ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından tamamlandı. Program, personelin mesleki tutum ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak üzere planlandı ve sonlandırıldı.

Bu tür eğitimlerin kurum içi hizmet kalitesini yükseltmeye ve TYP kapsamında görev yapan personelin resmî görevlerde daha tutarlı bir tutum sergilemesine yardımcı olması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR'İN BEYLİKOVA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA GÖREV YAPAN PERSONELE PROTOKOL EĞİTİMİ VERİLDİ.