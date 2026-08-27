Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa el konuldu

Denetim ve bulgular:

25 Ağustos 2026 tarihinde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen denetimde, zaman ve tür yasağına aykırı olarak avlandığı tespit edilen 7 adet, toplam 700 kilogram mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu.

Denetime katılan kurumlar:

Denetim, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İrtibat Bürosu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yasal işlem ve el koyma:

Faaliyette bulunduğu tespit edilen ilgili kişiye 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı; el konulan su ürünleri ise yediemine teslim edildi.

İSTANBUL GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE . ZAMAN VE TÜR YASAĞINA AYKIRI OLARAK AVLANDIĞI TESPİT EDİLEN 7 ADET, TOPLAM 700 KİLOGRAM MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOSA EL KONULDU. KİŞİYE 47 BİN 397 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.