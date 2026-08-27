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Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa el konuldu

25 Ağustos 2026’de yapılan kontrolde Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde zaman ve tür yasağına aykırı avlanan 7 adet, 700 kg mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa el konuldu

Denetim ve bulgular:

25 Ağustos 2026 tarihinde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen denetimde, zaman ve tür yasağına aykırı olarak avlandığı tespit edilen 7 adet, toplam 700 kilogram mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu.

Denetime katılan kurumlar:

Denetim, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İrtibat Bürosu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yasal işlem ve el koyma:

Faaliyette bulunduğu tespit edilen ilgili kişiye 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı; el konulan su ürünleri ise yediemine teslim edildi.

İSTANBUL GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ&#039;NDE . ZAMAN VE TÜR YASAĞINA AYKIRI OLARAK AVLANDIĞI TESPİT...

İSTANBUL GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE . ZAMAN VE TÜR YASAĞINA AYKIRI OLARAK AVLANDIĞI TESPİT EDİLEN 7 ADET, TOPLAM 700 KİLOGRAM MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOSA EL KONULDU. KİŞİYE 47 BİN 397 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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