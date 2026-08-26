Yüzüncü yaşını kutlamıştı: Taşova'nın asırlık çınarı vefat etti

Taşova'da 100. yaş gününden kısa süre sonra veda

Amasya'da geçen ay çocukları ve torunlarıyla birlikte 100. yaşını kutlayan Ali Gezer, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 1 Temmuz 1926 doğumlu Gezer, arkasında yakınlarını bırakarak vefat etti.

son yılları ve doğum günü kutlaması:

Gezer için düzenlenen doğum günü organizasyonu, bir restoranın bahçesinde gerçekleştirildi. Kutlamaya 5 çocuk ve 13 torun katıldı; konuklara, merhumun çok sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi. Haberde, Gezer'in son yıllarda yaşlılığa bağlı nedenlerle 6 yıldır göremediği bilgisi paylaşıldı.

mesleği, hayatı ve cenaze töreni:

Uzun yıllar boyunca hayvan alım satımı ve kasaplık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Ali Gezer için Taşova'ya bağlı Uluköy'de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından merhum, aile mezarlığına defnedildi. Haber, asırlık bir yaşamı geride bırakan Gezer'in yakınlarının vedasına ilişkin bilgi veriyor.

1 TEMMUZ 1926 DOĞUMLU 5 ÇOCUK, 13 TORUN SAHİBİ ALİ GEZER İÇİN 100 YAŞINA GİRMESİ DOLAYISIYLA BİR RESTORANIN BAHÇESİNDE DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONU DÜZENLENMİŞTİ.