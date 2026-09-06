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Darende'de kalp krizi geçiren 84 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya taşındı

Darende'de kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y., Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'de kalp krizi geçiren 84 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya taşındı

Darende'de kalp krizi:

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y., sağlık ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk kararı verildi.

ilk müdahale ve değerlendirme:

Hastanede acil servis ekipleri tarafından önce stabilizasyon yapıldı ve gerekli değerlendirmeler gerçekleştirildi. Mevcut imkanlar doğrultusunda daha ileri tetkik ve tedavi gerekmesi üzerine transfer kararı alındı.

hava ambulansıyla sevk süreci:

Sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla hasta hava ambulansına alınarak Malatya'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

84 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

84 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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