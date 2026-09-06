Darende'de kalp krizi geçiren 84 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya taşındı

Darende'de kalp krizi:

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y., sağlık ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk kararı verildi.

ilk müdahale ve değerlendirme:

Hastanede acil servis ekipleri tarafından önce stabilizasyon yapıldı ve gerekli değerlendirmeler gerçekleştirildi. Mevcut imkanlar doğrultusunda daha ileri tetkik ve tedavi gerekmesi üzerine transfer kararı alındı.

hava ambulansıyla sevk süreci:

Sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla hasta hava ambulansına alınarak Malatya'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

84 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ