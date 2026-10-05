Darende'de kültür ve tanıtım için birlik mesajı: Tarık Mengüç ve Mehmet Ünal'la buluşma

Darende'de kültür ve tanıtım için birlik mesajı

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçede gerçekleştirdiği görüşmede iş insanı Mehmet Ünal ile sanatçı Tarık Mengüç'ü ağırladı. Ziyaret sırasında ilçenin kültürel dokusu, sosyal yaşamı ve tanıtımına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmenin odağı:

Yapılan sohbette Darende'nin kadim kültürünün ve misafirperverliğinin daha geniş çevrelere duyurulması öncelikli konu olarak ele alındı. Bozkurt, nazik ziyaretleri ve ilçeye gösterdikleri ilgi için Ünal ile Mengüç'e teşekkür etti.

Geleceğe dönük adımlar:

Başkan Bozkurt, ilçeyi sanat, kültür, turizm ve sosyal yaşam alanlarında ileriye taşımak amacıyla hemşehrilerle kurulan bağların güçlendirilmeye devam edeceğini vurguladı. Görüşme, Darende'nin tanıtımı ve toplumsal yaşamının zenginleştirilmesine yönelik işbirliklerinin önemini yeniden ortaya koydu.

DARENDE’DE TARIK MENGÜÇ VE MEHMET ÜNAL’A SICAK KARŞILAMA