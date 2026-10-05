Dolar 49,1551 +0,10%
Euro 55,1454 -0,21%
Bist 12.476,94 +1,68%
Altın Gram 6.625,87 +0,73%
EUR/USD 1,1213 -0,39%
Brent Petrol 102,20 -0,05%
--°

Darende'de kültür ve tanıtım için birlik mesajı: Tarık Mengüç ve Mehmet Ünal'la buluşma

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, iş insanı Mehmet Ünal ve sanatçı Tarık Mengüç’ü ağırladı; ilçenin kültürel, sosyal ve tanıtım hedefleri ele alındı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Darende'de kültür ve tanıtım için birlik mesajı: Tarık Mengüç ve Mehmet Ünal'la buluşma

Darende'de kültür ve tanıtım için birlik mesajı

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçede gerçekleştirdiği görüşmede iş insanı Mehmet Ünal ile sanatçı Tarık Mengüç'ü ağırladı. Ziyaret sırasında ilçenin kültürel dokusu, sosyal yaşamı ve tanıtımına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmenin odağı:

Yapılan sohbette Darende'nin kadim kültürünün ve misafirperverliğinin daha geniş çevrelere duyurulması öncelikli konu olarak ele alındı. Bozkurt, nazik ziyaretleri ve ilçeye gösterdikleri ilgi için Ünal ile Mengüç'e teşekkür etti.

Geleceğe dönük adımlar:

Başkan Bozkurt, ilçeyi sanat, kültür, turizm ve sosyal yaşam alanlarında ileriye taşımak amacıyla hemşehrilerle kurulan bağların güçlendirilmeye devam edeceğini vurguladı. Görüşme, Darende'nin tanıtımı ve toplumsal yaşamının zenginleştirilmesine yönelik işbirliklerinin önemini yeniden ortaya koydu.

DARENDE’DE TARIK MENGÜÇ VE MEHMET ÜNAL’A SICAK KARŞILAMA

DARENDE’DE TARIK MENGÜÇ VE MEHMET ÜNAL’A SICAK KARŞILAMA

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerin üretim çağı programı 630 bini geçti, hedef üç milyon gence ulaşmak
images

Tekliften ortak iradeye: HÜDA PAR ve Ramanlı'nın çerçeve yasa vurgusu
images

Bosna Hersek'te devlet başkanlığı konseyi üyeliklerinde üç isim öne çıktı
images

Merz Kiev ziyaretinde: Ukrayna'ya destek Almanya'nın ulusal çıkarıdır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da itfaiye haftası öğrencilere afet ve güvenlik bilinci kazandırdı

Genç hafızın hedefi: kamu yönetimi ve bakanlık hayali

L’Oréal Türkiye'de yeni dönemi şekillendirecek isim: Eva Leihener-Stefan

Mutfaktan istihdama köprü: Kilis'ten gelen kadınlar şeflerle mesleki eğitim aldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip