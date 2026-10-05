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Tekliften ortak iradeye: HÜDA PAR ve Ramanlı'nın çerçeve yasa vurgusu

Serkan Ramanlı, Ağrı kongresinde çerçeve tekliflerinin Meclis'te ortak iradeye dönüştüğünü belirterek şiddetin sonlandırılması ve sivil siyaseti vurguladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tekliften ortak iradeye: HÜDA PAR ve Ramanlı'nın çerçeve yasa vurgusu

HÜDA PAR Ağrı kongresinde çerçeve yasa tartışması:

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, Ağrı'da düzenlenen 5. Olağan İl Kongresi'nde partisinin Meclis içindeki rolünü ve çerçeve yasa sürecine yaptığı katkıları ayrıntılı biçimde aktardı. Kongre, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kongre programı ve katılımcılar:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve partinin faaliyetlerini gösteren sinevizyon sunumuyla sürdü. Sırasıyla HÜDA PAR Ağrı İl Başkanı Muhammet Arif Yılmaz ile Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı kürsüye çıktı ve partinin saha çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundular.

İl Başkanı Yılmaz, açılış konuşmasında kurulduğu günden bu yana partinin 'Gerçek siyaset dürüst adalet ile' anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, parti örgütlerinin, kadın ve gençlik kollarının sahada aktif olduklarını belirtti.

Meclis sürecine ilişkin değerlendirmeler:

Ramanlı, Meclis'te geçen süreç hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sözlerinde, HÜDA PAR'ın yasama sürecine katkı sunduğunu ifade ederek, 'Başta kanun teklifi olmak üzere yazımında ilham kaynağı olan, elhamdülillah, bizler olduk' dedi. Ramanlı ayrıca, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin oy sayısını vurgulayarak 476 oyla geçen metnin toplum için yeni bir yönelim taşıdığını aktardı.

Milletvekili Ramanlı'nın mesajı, çerçeve teklifinin sene başında parti tarafından verildiği ve 'sene ortasına geldiğimizde bütün Meclis'in ortak iradesine dönüştüğü' şeklindeydi; bu dönüşümün sürecin meşruiyetini güçlendirdiğini belirtti.

Şiddetin devreden çıkarılması ve sivil siyaset çağrısı:

Ramanlı, konuşmasında şiddetin tamamen ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: '50 yıla varan bir şiddet sarmalı artık son bulsun, kimsenin kanı akmasın, sorunlarımızı sivil siyaset zemininde çözmeye gayret edelim.' Ayrıca, örgütün silah bırakmasının meseleyi tek başına sonlandırmayacağını; asıl hedefin konuyu sivil siyaset alanına taşımak olduğunu vurguladı.

Milletvekili, meselelerin 'birbirimizin kanını dökerek veya haklarını çiğneyerek değil, ancak birbirimizi ikna ederek' çözülmesi gerektiğini belirtti ve PKK tasfiye olduğunda mücadelenin bitmeyeceğini, aksine yeni bir aşamaya geçileceğini ifade etti.

Konuşmanın ardından kongre seçim etabına geçildi; tek listeyle yapılan oylamada mevcut başkan Muhammet Arif Yılmaz yeniden HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığına seçildi. Kongrede verilen mesajlar, partinin hem yerelde hem yasama düzeyinde aktif rol alma iradesini ortaya koydu.

HÜDA PAR AĞRI 5. OLAĞAN İL KONGRESİ, AĞRI KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ&#039;NDE BÜYÜK BİR KATILIMLA...

HÜDA PAR AĞRI 5. OLAĞAN İL KONGRESİ, AĞRI KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ'NDE BÜYÜK BİR KATILIMLA DÜZENLENDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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