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Gençlerin üretim çağı programı 630 bini geçti, hedef üç milyon gence ulaşmak

Vedat Işıkhan, GÜÇ Programı kapsamında bugüne kadar 630.618 gencin destek aldığını, üç yıl içinde 3 milyon hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini duyurdu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Caner Şahin

Gençlerin üretim çağı programı 630 bini geçti, hedef üç milyon gence ulaşmak

Gençlerin üretim çağı programı 630 bini geçti, hedef üç milyon gence ulaşmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta açıklanan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'ndan bugüne kadar 630.618 gencin faydalandığını açıkladı. Bakan Işıkhan paylaşımında programın gençlerin yeteneklerini geliştirmeyi ve kariyer imkanlarına erişimi kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı.

Programın kapsamı:

Işıkhan, GÜÇ Programı'nın 5 temel destek alanını kapsadığını belirterek eğitim ile istihdam arasındaki bağlantının güçlendirildiğini aktardı. Program, gençlerin beceri kazanmasını, iş piyasasına hazırlanmalarını ve kariyer fırsatlarına daha rahat ulaşmalarını sağlamak üzere tasarlandı.

Hedef ve yol haritası:

Bakanın paylaştığı bilgilere göre hedef, önümüzdeki 3 yılda 3 milyon gence ulaşmak. Işıkhan, bu hedefe varmak için uygulamaların yaygınlaştırılacağını ve gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Programın duyurusu ve sayıların paylaşılması, sosyal politika odağının gençlik istihdamı ve eğitim-isyeri eşleştirmesi olduğuna işaret ediyor. Yetkililer, mevcut katılımların izlenmesi ve desteklerin erişilebilirliğinin artırılması yoluyla hedefe ulaşmayı planlıyor.

GÜÇ Programı ile ilgili açıklama kamuoyuna sosyal medya üzerinden yapıldı; Bakan Işıkhan mesajında sürdürülebilir destek ve gençlerin üretime katılımının önemini yineledi. Programın uygulama ayrıntıları ve hangi destek kalemlerinin kapsandığı yönündeki bilgiler, ilgili kurumların duyurularıyla takip edilecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN&#039;IN PAYLAŞIMI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'IN PAYLAŞIMI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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