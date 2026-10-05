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Darende’de ulaşım altyapısına yatırım: Yunuslar Deresi mevkiinde asfalt çalışmaları sürüyor

Darende Belediyesi, Hacı Derviş Mahallesi Yunuslar Deresi mevkiinde planlı asfalt çalışmaları yürütüyor; Başkan Alican Bozkurt yerinde inceledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Darende’de ulaşım altyapısına yatırım: Yunuslar Deresi mevkiinde asfalt çalışmaları sürüyor

Darende’de ulaşım altyapısına yatırım: Yunuslar Deresi mevkiinde asfalt çalışmaları sürüyor

Darende Belediyesi tarafından Hacı Derviş Mahallesi Yunuslar Deresi mevkiinde sürdürülen asfalt yol yapım çalışmaları devam ediyor.

çalışmanın hedefleri:

Çalışmaların amacı, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolların kalitesini artırmaktır. Belediye yetkilileri, iş programının planlı ve kararlı şekilde sürdüğünü belirtiyor ve projenin ilçenin ulaşım konforuna olumlu katkı sunacağını ifade ediyor.

saha incelemesi ve koordinasyon:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Fen İşleri Müdürü ile birlikte bölgedeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bozkurt, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı ve Darende’nin her noktasında hizmet üretmeye, ilçenin ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

DARENDE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DARENDE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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