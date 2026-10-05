Mangıstau tatbikatında ihmal iddiasıyla beş üst düzey yetkili gözaltında

İnceleme sonuçları ve gözaltılar:

Kazakistan'da 24 Eylül'de Mangıstau bölgesinde düzenlenen Hazar Korganı-2026 tatbikatında yaşanan kayıpların ardından başlatılan denetimde, görev ihmali ve seyrüsefer kurallarının ihlali şüphesiyle 5 üst düzey askeri yetkili gözaltına alındı. Komisyonun ilk bulguları, tatbikatın hazırlık, planlama, risk değerlendirmesi ve personel güvenliği alanlarında önemli eksiklikler olduğunu ortaya koydu.

tatbikatın seyri ve kayıplar:

Olay sırasında hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu gemilerden 17 asker denize sürüklenmiş, bunlardan 14 asker hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ön incelemeler, gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlali ihtimalini gündeme getirdi ve soruşturma süreci başlatıldı.

soruşturma süreci ve hukuki adımlar:

Komisyonun ilk aşama raporuna göre, denetim kapsamında şimdiye dek 13 ceza davası açıldı ve sorumluların tespiti için adli işlemler sürüyor. Gözaltına alınan yetkililerin eylemleri soruşturmanın tamamlanmasının ardından hukuki çerçevede değerlendirilecek. Olayın ardından Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alındı ve üst düzey komuta kademesinde değişikliklere gidildi.

reform talimatı ve kurum içi değişiklikler:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Komisyon Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva'dan denetimin ilk sonuçları hakkında brifing aldı. Tokayev, sorumluların kanun çerçevesinde hesap vermesi gerektiğini vurguladı ve bulguların Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nde yürütülmekte olan kapsamlı reform çalışmalarına dahil edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı ayrıca yeni bir ordu modeli oluşturulması ile askeri disiplin ve personel güvenliğinin güçlendirilmesi talimatını verdi.

Komisyonun çalışmaları devam ederken, savunma yapısında yapılacak düzenlemeler ve yürütülecek disiplin süreçleri, hem olayın tüm boyutlarının aydınlatılmasına hem de benzer trajedilerin önlenmesine odaklanacak şekilde planlanıyor. Resmi açıklamalar, soruşturmanın ilerleyişine göre kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.

KAZAKİSTAN'DA 14 ASKERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TATBİKATIN ARDINDAN YÜRÜTÜLEN DENETİM KAPSAMINDA, GÖREVİ İHMAL VE SEYRÜSEFER KURALLARINI İHLAL EDEREK AĞIR SONUÇLARA YOL AÇMA ŞÜPHESİYLE 5 ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 13 CEZA DAVASI AÇILDIĞI BİLDİRİLDİ.