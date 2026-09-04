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Berhan Şimşek hukuki süreçler nedeniyle CHP MYK üyeliğinden ayrıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Muğla'da yaptığı açıklamada hakkında süren hukuki süreçler nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Elif Demir

Berhan Şimşek hukuki süreçler nedeniyle CHP MYK üyeliğinden ayrıldı

Berhan Şimşek'in istifa açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, hakkında yürütülen hukuki süreçler nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Şimşek, toplantıda son haftalarda 81 il ve çok sayıda ilçeyi ziyaret ederek örgütle bir araya geldiklerini belirtti. Konuşmasında parti içi tartışmalar ve hakkındaki iddialara değinen Şimşek, hukuki süreçlerin selameti açısından MYK görevinden ayrılma kararı aldığını kaydetti.

İstifanın kapsamı ve partiye bağlılık vurgusu:

Şimşek, istifa kararının yalnızca MYK üyeliğini kapsadığını, CHP üyeliğinin ve "altı ok" inancının ömrünün sonuna kadar süreceğini vurguladı. Açıklamasında dikkat çeken bölümde şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, biraz önce de dile getirdim. Benim iradem üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesi vardır ve Genel Başkanlığın iradesi vardır. Madem ki ortaya böyle dökülmüş saçılmış bir durumumuz var, madem ki bir şikayet, bir davam var. Bu davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifade ediyorum. Parti üyeliğimi kağıt üzerinde değil, ben altı oku birileri gibi rozet olarak taşımam. Ben altı oku yüreğimle taşırım. Bu davalar sonuçlanana kadar, parti üyeliğim ölene kadar kaimdir ve devam eder, fakat Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu Sayın Genel Başkanımın şahsında, bütün MYK üyesi arkadaşlarımdan söylüyorum. Kafanızı eğmeyin; kardeşiniz diktir. Ben çok acılar gördüm. Merak etmeyin, öldürmeyen acılar güçlendirir."

Şimşek'in açıklaması, istifanın kapsamının netleştirilmesi ve parti içindeki tutumuna ilişkin güçlü bir bağlılık mesajı içeriyor. İstifanın ardından hem parti içi tartışmaların hem de hakkındaki hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceği yakından takip edilecek.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BERHAN ŞİMŞEK, PARTİSİNİN MUĞLA İL BAŞKANLIĞI’NDA BASIN TOPLANTISI...

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BERHAN ŞİMŞEK, PARTİSİNİN MUĞLA İL BAŞKANLIĞI’NDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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