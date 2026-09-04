Özgür Özel Çorlu'da: Yeni Parti geçmişte CHP'de siyaset yapanları kucaklıyor

Çorlu buluşmasında ana mesajlar

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında partisi ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında partisini "Türkiye'nin yeni umudu" olarak nitelendirerek iktidar değişikliği hedefini yineledi.

Özel, mitap benzeri buluşmalarda aldığı destekle partinin büyüdüğünü, genel merkez ve araçların partililerin aidatları ile sağlandığını belirtti. Çorlu'da da parti ilçe başkanlığının bulunduğunu hatırlattı.

Partinin kaynaklarına ve meşruiyet tartışmasına dair ifadeler:

Konuşmasında bazı rakip yapıların boş binalara sahip olduğunu, meydanların ise dolu olduğunu söyleyen Özel, bu noktayı eleştirdi: "Kimi binalar var, içinde insan yok. Bomboş... Ve kendilerine meşruiyet arama çabasındalar. Kimi binalar var, meydanlar dolu, içerisi almaz. İçerisi almaz bu meydanları." Bu sözlerle saha desteğinin önemine vurgu yaptı.

Özel, partinin finansman modeline işaret ederek mütevazı bir yapıyla hareket ettiklerini, tabandan gelen katkıların ve aidatların belirleyici olduğunu ifade etti.

Kucaklayıcı söylem ve iktidar hedefi:

Konuşmasında geçmiş seçim başarılarına atıfta bulunan Özel, "Partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapmıştık. Hep beraber Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanmıştık. Herkesin umudu olmuştuk. Dimdik ayaktayız!" diyerek ortak hedeflerinin sürdüğünü vurguladı. Ardından "Bu iktidarı değiştireceğiz!" mesajını yineledi ve "Yeni, milletin, halkın iktidarını kuracağız" sözlerini kullandı.

Partinin farklı kesimlere hitap ettiğini belirten Özel, kitleleri kapsayan bir söylem geliştirdi: "Yeni Parti artık Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti Türkiye'nin yeni umududur. Yeni Parti ev kadınlarının yeni partisidir. Yeni Parti gençlerin yeni partisidir. Yeni Parti emeklilerin yeni partisidir. Yeni Parti emekçilerin yeni partisidir. Esnafın, köylünün, memurun, herkesin yeni partisi."

Ayrıca partililere ve vatandaşlara, geçmişte farklı siyasi tercihlerde bulunan herkesi kucaklama çağrısı yaptı: "Çorlu'yu kucaklayın, Tekirdağ'ı kucaklayın. Bizden olsun olmasın geçmişte, herkesi kucaklayın. Yeni Parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir! Atatürkçülerin yeni partisidir! Milliyetçilerin yeni partisidir! Yeni Parti Trakya'nın yeni partisidir! İktidara yürümektedir."

Konuşmasının sonunda Tekirdağ'ın ve Çorlu'nun tüm kesimlerine selam gönderen Özel, vatandaşlara teşekkür ederek, "Hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Özel'e Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer eşlik etti.

ÖZGÜR ÖZEL, ÇORLU’DAKİ HALK BULUŞMASINDA KONUŞMA YAPTI. ÖZEL'E TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CANDAN YÜCEER EŞLİK ETTİ.