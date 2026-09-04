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Okunmamış tarihin izleri: darbe dönemlerinde artan kitap katliamları

Erdoğan, 'Kitaba Vefa' sergisinde darbe dönemlerinde yaşanan kitap katliamlarının millî iradeye ve demokrasiye en büyük hakaret olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Caner Şahin

Okunmamış tarihin izleri: darbe dönemlerinde artan kitap katliamları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi' programında konuştu

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültürel mirasa yönelik saldırıların toplumsal hafıza üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Erdoğan, sergide yaptığı konuşmada güçlü bir vurgu yaparak En utanç verici kitap katliamları, millî iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır ifadesini kullandı.

serginin mesajı:

'Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi' başlığıyla yapılan programın, kitapların fiziksel bakımının ötesinde bir hatırlatma işlevi gördüğü belirtildi. Sergi, cilt sanatı ve restorasyon çalışmalarının önemini ön plana çıkarırken, korumanın demokrasi ve toplum bilinciyle doğrudan ilişkili olduğuna dair bir çerçeve sundu.

kültürel miras ve demokrasi ilişkisi:

Erdoğan'ın sözleri, kültürel varlıklara yönelik tahribatın yalnızca fiziksel kayıp olmadığını; aynı zamanda millî irade ve demokrasi üzerinde yarattığı derin izleri vurguluyor. Konuşmada, darbe dönemlerinde gerçekleştirilen saldırıların toplumun kolektif belleğini yok etmeye dönük olduğuna dikkat çekildi ve bu tür olayların yalnızca kültürel değil, siyasal ve toplumsal sonuçları olduğuna işaret edildi.

Programda dile getirilen görüşler, serginin hem koruma bilincini artırma hem de geçmişte yaşanan zararların hatırlanması açısından taşıdığı işlevi özetliyor. Cumhurbaşkanının vurgu ve uyarıları, kültürel mirasın korunmasının demokratik bir sorumluluk olduğuna dair güçlü bir çağrı niteliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;En utanç verici kitap katliamları, millî iradenin ve demokrasinin askıya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En utanç verici kitap katliamları, millî iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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