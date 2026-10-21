Sinoplu adaylara manevî ve teknik rehberlik için umre semineri

Sinop'ta umre adaylarına rehberlik semineri

Sinop İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen İbadet Bilinci ve Umre İbadeti konulu eğitim semineri, umreye gidecek adaylara hem manevi hem de teknik hazırlık sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Arslaner, umrenin yalnızca fiziki bir yolculuk olmadığını, bireyin iç dünyasında yaşadığı bir arınma ve yenilenme süreci olduğunu vurguladı.

Seminerde aktarılan temel konular:

Uzman isimler tarafından umre ibadetinin usul ve esasları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara ibadetlerin doğru niyet ve huşu içinde yerine getirilmesinin önemi, ziyaretlerin düzeni ve kutsal mekanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Ayrıca Mekke ve Medine'deki ziyaret yerlerinin manevi anlamları üzerinde durularak adayların bu deneyimi daha bilinçli yaşaması hedeflendi.

Soru-cevap ve kapanış:

Program kapsamında umre adaylarının ibadetlerini huzur ve güven içerisinde tamamlayabilmeleri adına teknik ve idari süreçleri kapsayan sunumlar yapıldı. Eğitim, katılımcıların merak ettiği soruların uzmanlar tarafından cevaplandırılmasının ardından sona erdi ve adaylara hazırlık sürecinde yol gösterici bilgiler verildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN 2026 YILI UMRE ORGANİZASYONU KAPSAMINDA KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEYE HAZIRLANAN SİNOPLU UMRE ADAYLARINA YÖNELİK "İBADET BİLİNCİ VE UMRE İBADETİ" KONULU EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.