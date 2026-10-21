Yıldırım'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kent merkezinde duman ve endişe yarattı

Olayın kısa özeti:

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, kent merkezinin farklı noktalarından da fark edildi; bu nedenle çalışmalar sırasında çevre güvenliği öncelikli olarak yürütüldü. Yetkililer söndürme ve soğutma işlemlerinin ardından depo içinde inceleme başlattı.

Hava kirliliği kaygısı ve halk tepkisi:

Geri dönüşüm depolarında yaşanan bu tür yangınlar, ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle hava kirliliği ve çevresel etkileri yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar sosyal medyada ve yerel platformlarda dumanın yayılımından duydukları endişeyi dile getirirken, uzmanlar benzer olayların hava kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, halkı olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor; resmi değerlendirmeler tamamlandıkça kamuoyuna bilgi verilecek.

BURSA’DA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN: DUMANLAR KENT MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ