Dolar 48,4374 +0,05%
Euro 56,1888 -0,20%
Bist 13.938,96 +0,05%
Altın Gram 6.919,70 -2,13%
EUR/USD 1,1605 -0,22%
Brent Petrol 94,80 -0,75%
--°

Darıca zabıta ekipleriyle buluştu: hizmet ve fedakârlığa teşekkür

Başkan Muzaffer Bıyık, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümünde zabıta ekiplerine kentteki hizmet ve fedakârlıkları için teşekkür etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Darıca zabıta ekipleriyle buluştu: hizmet ve fedakârlığa teşekkür

darıca'da buluşma:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Toplantıda belediye sınırları içinde huzur, güvenlik ve kent düzeninin sağlanmasında zabıta ekiplerinin rolü vurgulandı.

zabıtanın görev tanımı ve önemi:

Başkan Bıyık, zabıta teşkilatının belediyecilik hizmetlerinin önemli bir unsuru olduğunu belirterek, sahada vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan personelin çalışmalarına dikkat çekti. Zabıta ekiplerinin rutin denetimler, halk sağlığını koruma ve kamu düzeninin sürdürülmesindeki görevleri toplantıda ele alındı.

başkan bıyık'ın mesajı:

Toplantıda konuşan Muzaffer Bıyık, zor koşullarda görev yapan ekiplere teşekkür etti ve sözlerine şöyle devam etti: "Zabıta arkadaşlarımız, Darıca’mızın huzuru, güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden görev yapıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için büyük özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her birinin emeği ve gayreti bizim için çok kıymetli".

Belediye yönetimi, toplantıda zabıta birimlerinin sahada etkinliğini artırmaya yönelik uygulamaları ve iletişimi güçlendirecek adımları destekleyeceğini bildirdi. Başkan Bıyık, ekiplerin motivasyonunu korumanın ve vatandaşlarla sağlıklı iletişimin devamının önemine vurgu yaptı.

DARICA’DA ZABITA TEŞKİLATININ 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PERSONELLE BİR ARAYA GELEN...

DARICA’DA ZABITA TEŞKİLATININ 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PERSONELLE BİR ARAYA GELEN BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK, KENTTE HUZUR, GÜVENLİK VE DÜZENİN SAĞLANMASI İÇİN GÖREV YAPAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARINI TAKDİR ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çatak'ta lise ve üniversite sınavlarında dereceye girenlere ödül
images

Kızılay Kayseri şubesinde yeni dönem: Melikgazi başkanı Mükremin Çepni göreve ba...
images

Kasabadaki iskeleye tırmanıp ters dönen Türk bayrağını düzeltti
images

nefes darlığını sadece alerjiye bağlamayın, uzmanı uyardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı sınırladı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı