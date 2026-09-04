Darıca zabıta ekipleriyle buluştu: hizmet ve fedakârlığa teşekkür

darıca'da buluşma:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Toplantıda belediye sınırları içinde huzur, güvenlik ve kent düzeninin sağlanmasında zabıta ekiplerinin rolü vurgulandı.

zabıtanın görev tanımı ve önemi:

Başkan Bıyık, zabıta teşkilatının belediyecilik hizmetlerinin önemli bir unsuru olduğunu belirterek, sahada vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan personelin çalışmalarına dikkat çekti. Zabıta ekiplerinin rutin denetimler, halk sağlığını koruma ve kamu düzeninin sürdürülmesindeki görevleri toplantıda ele alındı.

başkan bıyık'ın mesajı:

Toplantıda konuşan Muzaffer Bıyık, zor koşullarda görev yapan ekiplere teşekkür etti ve sözlerine şöyle devam etti: "Zabıta arkadaşlarımız, Darıca’mızın huzuru, güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden görev yapıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için büyük özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her birinin emeği ve gayreti bizim için çok kıymetli".

Belediye yönetimi, toplantıda zabıta birimlerinin sahada etkinliğini artırmaya yönelik uygulamaları ve iletişimi güçlendirecek adımları destekleyeceğini bildirdi. Başkan Bıyık, ekiplerin motivasyonunu korumanın ve vatandaşlarla sağlıklı iletişimin devamının önemine vurgu yaptı.

DARICA’DA ZABITA TEŞKİLATININ 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PERSONELLE BİR ARAYA GELEN BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK, KENTTE HUZUR, GÜVENLİK VE DÜZENİN SAĞLANMASI İÇİN GÖREV YAPAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARINI TAKDİR ETTİ.