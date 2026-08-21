Darıca'da mutfakta çıkan yangında doğalgaz patlaması paniğe yol açtı

Darıca'da mutfakta çıkan yangın ve patlama

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın 2. katında bulunan bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, dumanların yükseldiği pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesinin bazı noktalardan yüzlerce metre öteden duyulduğu ve olay anına ilişkin görüntülerin olduğu iddia edildi.

Müdahale ve sonuç:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ve can kaybı yaşanmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve patlamanın kesin nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili bulguların değerlendirilmesinin sürdüğünü bildirdi.

Mutfakta yangın çıktı, doğalgaz bomba gibi patladı: Patlama anı kamerada