Darıca'da teras alevleri mahalleyi sokağa çıkardı

yangının seyrine ilişkin ilk bilgiler:

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir binanın teras katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede yayılarak binayı ve çevresini tehdit etti.

Yangın, mahalle sakinleri arasında büyük korku ve paniğe neden oldu; çevredekiler evlerinden çıkarak sokağa döküldü ve görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede intikal ederek müdahaleye başladı. Ekiplerin çalışmasıyla alepler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmeyen ilk tespitler arasında yer aldı.

Yangın sonrası yapılan incelemede teras katta maddi hasar oluştuğu belirlendi; bina sakinlerinin bir kısmı güvenlik nedeniyle kısa süreli tahliye edildi.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparak delil ve görgü tanığı beyanlarını topluyor.

Yetkililer, yangının kesin sebebine ilişkin sonuçların yapılacak teknik çalışmalar ve uzman raporları sonrası açıklanacağını bildirdi.

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE BİR BİNANIN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ. BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.