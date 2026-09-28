Darıca’ya 10 modern buluşma noktası kazandırıldı

Darıca’ya yeni nesil parklarla nefes alanları

Darıca Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde tamamlanan 10 yeni nesil park ile sosyal yaşamı güçlendirecek alanlar oluşturdu. Projeler, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı.

parkların özellikleri:

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen parklar; modern oyun grupları, gençlerin spor yapabileceği alanlar ve dinlenme bölümlerinden oluşuyor. Tasarımlarda farklı yaş gruplarının bir arada vakit geçirebilmesi hedeflendi ve mahalle yaşamına katkı sağlayacak nitelikli yeşil alanlar oluşturuldu.

Yeni nesil parklar, yalnızca çocuklara yönelik oyun alanı sunmakla kalmayıp, gençlerin enerjilerini atabileceği spor ekipmanları ve yetişkinlerin rahatça dinlenebileceği oturma düzenleriyle donatıldı. Bu sayede parklar, mahalle sakinleri için sosyal buluşma noktalarına dönüştü.

belediye açıklaması:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tamamlanan parkları yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Bıyık, ilçenin her mahallesinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, büyüklerimizin keyifle vakit geçirebileceği modern yaşam alanlarını Darıca’ya kazandırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, bu yatırımların kentin estetik görünümüne katkı sağladığını ve mahalle dokusunu güçlendirerek günlük yaşamda vatandaşların nefes alabileceği sosyal alanlar yarattığını belirtti.

DARICA’DA TAMAMLANAN 10 YENİ NESİL PARK, ÇOCUK, GENÇ VE YETİŞKİNLERİN KULLANABİLECEĞİ MODERN YAŞAM ALANLARI OLARAK İLÇEYE KAZANDIRILDI.