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Datça'da Palamutbükü açıklarında rüzgarla sürüklenen iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü açıklarında sörf yapan iki kişi rüzgarla sürüklendi; Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ederek kısa sürede kurtardı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Datça'da Palamutbükü açıklarında rüzgarla sürüklenen iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Palamutbükü açıklarında sörf yapan iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü önlerinde kürek sörfü ile denize açılan iki kişi, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Bölgeden gelen yardım talebi üzerine yetkililer harekete geçti.

Kurtarma için yapılan ihbar ve sevk:

Olayın duyulmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yapılan koordinasyonla kurtarma ekipleri hızla müdahale için bölgeye yönlendirildi.

Kurtarma işlemi ve nakil:

Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde iki kişi Sahil Güvenlik Botu üzerine alındı ve güvenli bölgeye taşınmak üzere Gerence Koyu'na getirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle operasyon tamamlandı.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİ PALAMUTBÜKÜ AÇIKLARINDA SÖRF İLE DENİZE AÇILAN İKİ KİŞİ RÜZGARIN ETKİSİ İLE...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİ PALAMUTBÜKÜ AÇIKLARINDA SÖRF İLE DENİZE AÇILAN İKİ KİŞİ RÜZGARIN ETKİSİ İLE SÜRÜKLENMEYE BAŞLAYINCA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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