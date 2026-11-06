Davanın 8'inci kattan atlayan sanığın 'balıktan zehirlendik' savunması ve miras iddiası

Olayın özeti

Eskişehir'de, balkondan atlayarak yaralanan ve hastaneye kaldırılırken polise 'balıktan zehirlendik' diyen tutuklu sanık Mehmet K. hakkında, eşi Sevim K.'nın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada müşteki olarak maktulün kardeşi Servet Özdemir, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

Sanığın savunması:

Sanık Mehmet K. ifadesinde çift arasında tartışma yaşandığını, hayatın yalanından bıktığını ve eşinin kendisini hakir gördüğünü söyledi. Olay günü sahur vakti başlayan tartışmayı anlatarak 'Ben kustum ama o kusmadı' ve 'erkekliğime laf etti' şeklinde beyanlarda bulundu. Sanık, olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını, cezaevinde kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını ve ranzadan düştüğünü öne sürdü.

Olaydan sonra komşuya not bıraktığını, dışarı çıkıp işlerini hallettikten sonra eşinin hareketsiz olduğunu gördüğünü söyledi. Sanık savunmasında daha önce iki kez intihar girişiminde bulunduğunu, zaman algısını kaybettiğini iddia ederek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve beraat ile tahliye talep etti.

Maktul yakınlarının iddiaları:

Müşteki Servet Özdemir ise sanığın cinayeti mal varlığı nedeniyle planlayarak işlediğini iddia etti. Özdemir, kardeşinin Urfa'da fıstık geliri ve mülkleri olduğunu, sanığın bu malların ve altınların satılmasını sağlayıp parasını kızlarına vermek istediğini söyledi. Kardeşinin buna karşı çıkması üzerine cinayetin işlendiğini, cenazenin 3 gün boyunca kilitli evde tutulduğunu ve komşulara 'köye gitti' denildiğini öne sürdü.

Müşteki ifadelerinde ayrıca sanığın hastaneye veya ambulansa haber vermediği, beyanlarının çelişkili olduğu ve en üst hadden cezalandırılmasını istedikleri vurgulandı.

Tanık beyanları ve mahkemenin kararı:

Komşu tanıklar olaya ilişkin çarpıcı ayrıntılar aktardı. Bir komşu sanığın binanın balkon önündeki sac kısmına düştüğünü, olay anında yüksek bir gürültü duyduğunu ve sanığın hayatta olduğunu söyledi. Diğer bir tanık ise sahur vakti tartışma duyduğunu, olaydan sonra maktulün sesini duymadığını ve kapıya bırakılan notu gördüğünü belirtti. Tanıklar apartman içindeki gözlemlerinin sınırlı olduğunu, ancak maktulün olay sonrası sesinin kesildiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve savunma ile müşteki beyanlarını değerlendirerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı Aralık ayına erteledi. Müşteki ve müşteki avukatları sanığın çelişkili beyanlarına dikkat çekerek en üst hadden cezalandırılmasını talep etti; sanık avukatları ise beraat ve tahliye talep etmeye devam etti.

Süreç ve beklentiler:

Dava, sanığın iddiaları ile maktul yakınlarının mal varlığına ilişkin kuvvetli suçlamaları arasında şekilleniyor. Mahkeme ilerleyen oturumlarda tanık beyanları, adli tıp raporları ve delil değerlendirmesi ışığında karar verecek. Aile tarafından getirilen 'cenazenin evde üç gün kalması' ve 'ambulans çağrılmaması' iddiaları da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Sanık son sözünde 'Bir diyeceğim yok, ölüm cezanız varsa verin' diyerek savunmasını özetlerken, mahkeme süreci ve delil değerlendirmesi sonucu bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE BALKONDAN ATLAYARAK YARALANAN VE HASTANEYE KALDIRILIRKEN "BALIKTAN ZEHİRLENDİK" DİYEN MEHMET K.'NIN, ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKAN EŞİ SEVİM K. CİNAYETİYLE İLGİLİ İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.