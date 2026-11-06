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Tosya'da kaldırımdan aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Tosya'da kaldırımda annesiyle yürüyen Z.D.'nin aniden yola atlaması sonucu 01 HD 986 plakalı aracın çarpmasıyla yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tosya'da kaldırımdan aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir çocuğun aniden yola atlamasıyla meydana gelen trafik kazasında küçük çocuk yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, S.S.H. idaresindeki 01 HD 986 plakalı otomobil, kaldırımda annesiyle yürüyen Z.D. isimli çocuğun aniden yola atlaması sonucu çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk yaralandı ve çevredeki vatandaşlar ile sürücü durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı çocuk daha sonra Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile tanık beyanlarına başvurma işlemlerini sürdürüyor.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, olayın yerel trafik güvenliği açısından değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE YOLA ATLAYAN ÇOCUK OTOMOBİLİN ÇARPMASI NETİCESİNDE...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE YOLA ATLAYAN ÇOCUK OTOMOBİLİN ÇARPMASI NETİCESİNDE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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