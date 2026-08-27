Hakkı Bulut Fuar38'de Kayserililere nostaljik bir gece yaşattı

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38, Türk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut'u Kayseri'de hayranlarıyla buluşturdu. Organizasyonun amacı; Kayseri'nin fuar kültürünü canlandırmak ve vatandaşlara kültür, sanat ile eğlence dolu günler sunmaktı. Bu hedef doğrultusunda düzenlenen konser, alana akın eden geniş bir izleyici kitlesiyle dikkat çekti.

Fuar38'in hedefleri ve atmosferi:

Fuar38, yalnızca alışveriş ve etkinlik alanı olmanın ötesinde, geçmişin güzel hatıralarını yeniden canlandırmayı hedefleyen bir buluşma noktası olarak kurgulandı. Konser alanını dolduran izleyicilerin yoğun ilgisi gece boyunca sürdü; alanı dolduran vatandaşlar, sanatçının eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlik sırasında sahneyi dolduran kalabalık, organizasyonun nostalji temasını güçlendirdi ve coşkulu bir atmosfer oluştu. Organizasyona katılımın büyüklüğü ve halkın ilgisi, Fuar38'in hedefleriyle örtüştü; konseri değerlendirenler alanın uzun süre anılacağını belirtti.

Hakkı Bulut'un duyguları ve teşekkürleri:

Yıllar sonra Kayseri'de sahne almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Hakkı Bulut, karşısında gördüğü kalabalığın kendisine tarifsiz duygular yaşattığını söyledi. Sanatçı konser sırasında şu sözlere yer verdi: Kayseri’de sahne almak benim için çok büyük bir mutluluk. Ayrıca ben Kayserililerin damadıyım. Çünkü eşimde Kayseri’li. Yıllar önce burada yaşadığım güzel hatıralar yeniden gözümün önüne geldi. Bugün karşımdaki bu muhteşem kalabalığı görmek, şarkılarımı binlerce kişinin hep birlikte söylemesi benim için tarif edilemez bir duygu. Kayseri’yi ve Kayserilileri çok özlemişim. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese başta Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a ve bizleri yalnız bırakmayan tüm Kayserililere teşekkür ediyorum

Konser, Fuar38'ün nostalji temasına güçlü bir katkı sağlarken, sanatçının yıllar sonra Kayseri sahnesine dönmesi izleyicilere hem müzik hem de geçmişe uzanan duygusal anlar yaşattı. Organizasyonda toplamda 100 binin üzerinde vatandaşın yer aldığı açıklandı. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38, 6 Eylül tarihine kadar kültür, sanat, eğlence ve nostaljiyi Kayserililerle buluşturmaya devam edecek.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN FUAR38; TÜRK MÜZİĞİNİN UNUTULMAZ SANATÇILARINDAN HAKKI BULUT’U KAYSERİLİLERLE BULUŞTURDU. HAKKI BULUT’UN KONSERİNE 100 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞ KATILDI.