Dolar 48,0500 -0,14%
Euro 56,1911 -0,01%
Bist 14.565,45 -0,31%
Altın Gram 7.170,08 -0,26%
EUR/USD 1,1651 -0,06%
Brent Petrol 87,56 +0,71%
--°

Marmaris'te Türk halk müziği korosu kuruluyor

Marmaris Belediyesi, 2 ve 4 Eylül'de Kültür ve Sanat Evi'nde yapılacak seçmelerle yetişkinlerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu'nu kuruyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te Türk halk müziği korosu kuruluyor

Marmaris'te yeni bir koro inisiyatifi

Marmaris Belediyesi, kentte kültür ve sanat üretimini genişletme hedefiyle Türk Halk Müziği Korosu kuruyor. Proje, geleneksel ezgi repertuvarını yaşatmayı ve müziğe ilgi duyan vatandaşları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlıyor.

Seçmelerin gündemi ve koşulları:

Koronun kuruluşu için yapılacak seçmeler 2 Eylül Çarşamba ve 4 Eylül Cuma günleri, saat 18.00'de Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek. Başvuran yetişkin adaylardan piyano eşliğinde işitme/müzik kulağı testi yapılacak ve katılımcılardan bir türkü veya eser seslendirmeleri istenecek. Koronun şefliğini Deniz Ersin Avcı üstlenecek.

Belediyenin kültür-sanat çizgisi ve önceki adımlar:

Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz yıl tiyatro alanında da somut adımlar attı. Kültür ve Sanat Evi'nde yürütülen kursların yanı sıra kurulan Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), kısa sürede iki oyunu seyirciyle buluşturdu; ilk oyun 'Böcekler' Şubat ayında, ikinci oyun 'Böyledir Bizim Sevdamız' ise Mayıs ayında sahnelendi.

Ayrıca kentte müzik üretimini desteklemek amacıyla Marmaris Oda Orkestrası kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu girişimler, tiyatrodan müziğe, konserlerden festivallere kadar farklı disiplinlerde katılımı artırmayı hedefliyor.

Türk Halk Müziği Korosu ile Marmaris'te farklı yaş gruplarından müzikseverlerin bir araya gelmesi, geleneksel müziğin yaşatılması ve kentte ortak bir sanat kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Belediye, kültür ve sanat projelerini artırarak Marmaris'i yalnızca turizmle değil, sanatla da öne çıkan bir kent hâline getirme vizyonunu sürdürüyor.

MARMARİS’TE KÜLTÜR VE SANAT ATAĞI SÜRÜYOR

MARMARİS’TE KÜLTÜR VE SANAT ATAĞI SÜRÜYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak
images

Hakkı Bulut Fuar38'de Kayserililere nostaljik bir gece yaşattı
images

Malazgirt 955. yılında Erenler'de ring ve sahne bir aradaydı
images

Yarım asrı aşkın bağlar sinop'ta yeniden canlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan Çengelköy'de esnafa dokundu, çocuklara oyuncak dağıttı

Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

Katar ve İran hürmüz boğazı için ortak koridor ve mayın temizliği müzakerelerini derinleştirdi

Kırklareli'de afetlere karşı yol haritası: 2027-2031 İRAP uygulama süreci ele alındı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı