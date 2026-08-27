Marmaris'te Türk halk müziği korosu kuruluyor

Marmaris'te yeni bir koro inisiyatifi

Marmaris Belediyesi, kentte kültür ve sanat üretimini genişletme hedefiyle Türk Halk Müziği Korosu kuruyor. Proje, geleneksel ezgi repertuvarını yaşatmayı ve müziğe ilgi duyan vatandaşları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlıyor.

Seçmelerin gündemi ve koşulları:

Koronun kuruluşu için yapılacak seçmeler 2 Eylül Çarşamba ve 4 Eylül Cuma günleri, saat 18.00'de Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek. Başvuran yetişkin adaylardan piyano eşliğinde işitme/müzik kulağı testi yapılacak ve katılımcılardan bir türkü veya eser seslendirmeleri istenecek. Koronun şefliğini Deniz Ersin Avcı üstlenecek.

Belediyenin kültür-sanat çizgisi ve önceki adımlar:

Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz yıl tiyatro alanında da somut adımlar attı. Kültür ve Sanat Evi'nde yürütülen kursların yanı sıra kurulan Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), kısa sürede iki oyunu seyirciyle buluşturdu; ilk oyun 'Böcekler' Şubat ayında, ikinci oyun 'Böyledir Bizim Sevdamız' ise Mayıs ayında sahnelendi.

Ayrıca kentte müzik üretimini desteklemek amacıyla Marmaris Oda Orkestrası kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu girişimler, tiyatrodan müziğe, konserlerden festivallere kadar farklı disiplinlerde katılımı artırmayı hedefliyor.

Türk Halk Müziği Korosu ile Marmaris'te farklı yaş gruplarından müzikseverlerin bir araya gelmesi, geleneksel müziğin yaşatılması ve kentte ortak bir sanat kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Belediye, kültür ve sanat projelerini artırarak Marmaris'i yalnızca turizmle değil, sanatla da öne çıkan bir kent hâline getirme vizyonunu sürdürüyor.

MARMARİS’TE KÜLTÜR VE SANAT ATAĞI SÜRÜYOR