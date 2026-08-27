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Malazgirt 955. yılında Erenler'de ring ve sahne bir aradaydı

Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı Erenler'de boks maçları ve Akif Yener konseriyle kutlandı; etkinliği Erenler Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Malazgirt 955. yılında Erenler'de ring ve sahne bir aradaydı

Malazgirt anısı boks ve konserle yaşatıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında profesyonel boks maçları ve konser gerçekleştirildi. Organizasyon, Erenler Belediyesi ile Akburak Spor Kulübü iş birliğiyle Erenler Belediyesi bahçesinde düzenlendi.

Etkinlik programı:

Programda ringe çıkan sporcular profesyonel karşılaşmalarda mücadele etti. Aynı zamanda Sakaryalı sanatçı Akif Yener sahne alarak izleyicilere konser verdi. Etkinlik, sporu ve kültürü bir araya getirip halkın geniş katılımını sağladı.

Başkan Şenol Dinç'in değerlendirmesi:

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Malazgirt Zaferi'nin tarihî önemine vurgu yaptı. Dinç, "Malazgirt Zaferi, milletimizin Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açtığı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu anlamlı zaferin yıl dönümünü hemşehrilerimizle birlikte büyük bir coşku içerisinde kutladık. Sporun birleştirici gücünü ve müziğin coşkusunu bu anlamlı gecede bir araya getirdik. Ringde mücadele eden sporcularımıza, sahne alan Akif Yener’e ve programa katılarak bu coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturan, hemşehrilerimizin güzel vakit geçirmesine vesile olan etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Malazgirt Zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Etkinlik, hem anma töreni niteliğinde kültürel bir buluşma hem de gençleri spora teşvik eden bir organizasyon olarak kayda geçti. Yerel yönetim ve spor kulübünün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen programın benzeri ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesi planlanıyor.

SAKARYA’NIN ERENLER İLÇESİNDE, MALAZGİRT ZAFERİ&#039;NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PROFESYONEL BOKS...

SAKARYA’NIN ERENLER İLÇESİNDE, MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PROFESYONEL BOKS MAÇLARI VE KONSER PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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