Dolar 48,1050 -0,02%
Euro 56,2039 +0,02%
Bist 14.566,19 -0,31%
Altın Gram 7.176,12 -0,29%
EUR/USD 1,1654 -0,03%
Brent Petrol 87,44 +0,58%
--°

Yarım asrı aşkın bağlar sinop'ta yeniden canlandı

Sinop Kız Öğretmen Okulu'nun 1975 mezunları, yarım asrı aşkın dostluklarını koruyarak Sinop'ta buluştu; anılar ve hatıra fotoğrafları paylaşıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yarım asrı aşkın bağlar sinop'ta yeniden canlandı

51 yıllık gelenek yeniden hayat buldu:

Sinop Kız Öğretmen Okulu'nun 1975 yılı mezunları, mezuniyetlerinin üzerinden geçen zamanın ilişkilerini zayıflatmasına izin vermedi. Yarım asırdan uzun süredir devam eden bu toplantı geleneği, emekli öğretmenlerin Sinop'ta bir araya gelmesiyle bir kez daha gerçekleştirildi. Toplantıda, yılların biriktirdiği hatıralar samimi bir ortamda paylaşıldı.

Anılar ve fotoğraflarla geçmişe yolculuk:

Buluşma boyunca okul yıllarına ait eski fotoğraflar ve anekdotlar merkeze alındı. Katılımcılar, birbirlerine eşlik eden anılarını tazeleyip o günlerin kardeşlik ve dayanışma ruhunu yad ettiler. Paylaşılan hatıralar, öğretmenlik mesleğinin bireylerde bıraktığı izleri yeniden görünür kıldı.

Mesleğe adanmış bir kuşağın buluşması:

Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenci yetiştirmiş olan bu dönemin eğitim emekçileri meslek yıllarını ve karşılaştıkları zorlukları da konuştu. Katılımcılar, 51 yıllık dostluğun korunmasına ve gelecek buluşmaların sürmesine vurgu yaptı. Günü, çekilen hatıra fotoğrafları ve samimi vedalarla sonlandırdılar.

SİNOP KIZ ÖĞRETMEN OKULU’NUN 1975 YILI MEZUNLARI, MEZUNİYETLERİNİN ÜZERİNDEN YARIM ASIRDAN FAZLA...

SİNOP KIZ ÖĞRETMEN OKULU’NUN 1975 YILI MEZUNLARI, MEZUNİYETLERİNİN ÜZERİNDEN YARIM ASIRDAN FAZLA SÜRE GEÇMESİNE RAĞMEN BAĞLARINI KOPARMADI. YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELEN EMEKLİ ÖĞRETMENLER, 51 YILLIK KÖKLÜ DOSTLUKLARINI VE OKUL YILLARINDAKİ UNUTULMAZ ANILARINI TAZELEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak
images

Hakkı Bulut Fuar38'de Kayserililere nostaljik bir gece yaşattı
images

Malazgirt 955. yılında Erenler'de ring ve sahne bir aradaydı
images

Marmaris'te Türk halk müziği korosu kuruluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Akyazı'da beslenme bilinci pekişti: beş haftalık eğitim günlük alışkanlıkları hedefledi

Erdoğan Çengelköy'de esnafa dokundu, çocuklara oyuncak dağıttı

Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı