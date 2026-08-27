Yarım asrı aşkın bağlar sinop'ta yeniden canlandı

51 yıllık gelenek yeniden hayat buldu:

Sinop Kız Öğretmen Okulu'nun 1975 yılı mezunları, mezuniyetlerinin üzerinden geçen zamanın ilişkilerini zayıflatmasına izin vermedi. Yarım asırdan uzun süredir devam eden bu toplantı geleneği, emekli öğretmenlerin Sinop'ta bir araya gelmesiyle bir kez daha gerçekleştirildi. Toplantıda, yılların biriktirdiği hatıralar samimi bir ortamda paylaşıldı.

Anılar ve fotoğraflarla geçmişe yolculuk:

Buluşma boyunca okul yıllarına ait eski fotoğraflar ve anekdotlar merkeze alındı. Katılımcılar, birbirlerine eşlik eden anılarını tazeleyip o günlerin kardeşlik ve dayanışma ruhunu yad ettiler. Paylaşılan hatıralar, öğretmenlik mesleğinin bireylerde bıraktığı izleri yeniden görünür kıldı.

Mesleğe adanmış bir kuşağın buluşması:

Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenci yetiştirmiş olan bu dönemin eğitim emekçileri meslek yıllarını ve karşılaştıkları zorlukları da konuştu. Katılımcılar, 51 yıllık dostluğun korunmasına ve gelecek buluşmaların sürmesine vurgu yaptı. Günü, çekilen hatıra fotoğrafları ve samimi vedalarla sonlandırdılar.

SİNOP KIZ ÖĞRETMEN OKULU’NUN 1975 YILI MEZUNLARI, MEZUNİYETLERİNİN ÜZERİNDEN YARIM ASIRDAN FAZLA SÜRE GEÇMESİNE RAĞMEN BAĞLARINI KOPARMADI. YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELEN EMEKLİ ÖĞRETMENLER, 51 YILLIK KÖKLÜ DOSTLUKLARINI VE OKUL YILLARINDAKİ UNUTULMAZ ANILARINI TAZELEDİ.