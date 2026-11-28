Defne'de bacadan çıkan alevler iş yerine ulaşmadan söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinin bacasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sirayet etmeden kontrol altına alındı.

yangının başlangıcı:

Olay, Harbiye Mahallesi'nde bulunan iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla meydana geldi. Bölgeden gelen ihbar üzerine durum vakit kaybetmeden yetkili birimlere bildirildi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşıp hızlı müdahale yaptı. Yapılan müdahale sonucunda yangın iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı ve ekipler bölgedeki olası alevlenmeleri engellemek için kapsamlı soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

DEFNE’DE İŞ YERİ BACASINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.