Yıldırım'da aileler bağımlılığa karşı bilinçleniyor

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa yürüttüğü programlarla aile yapısını güçlendirmeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen İncirli Aile Sohbetlerinin bu haftaki konusu bağımlılıkla mücadele oldu; etkinlik, kadınlara yönelik olarak İncirli Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

etkinlik ve konuşma:

Yıldırım İlçe Müftülüğü'nde vaiz olarak görev yapan Ayfer Kılıç, salonu dolduran kadınlara "Ailemi Bağımlılıktan Koruyorum" başlıklı bir sunum yaptı. Kılıç, konuşmasında bağımlılıktan korunmada ailenin rolünü, aile bireyleri arasındaki iletişim ve dayanışmanın önemini vurguladı ve pratik öneriler paylaştı.

belediyenin yaklaşımı:

Oktay Yılmaz da aile kurumunu güçlendiren çalışmaların önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Aile kurumu toplumun temel taşı ve geleceğimizin en güçlü dayanağıdır. Sağlıklı aile ilişkileri, bilinçli nesillerin yetişmesine ve güçlü bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayan en önemli unsurdur. Kadınlara özel olarak düzenlediğimiz İncirli Aile Sohbetleri’nde, aile yaşamını ilgilendiren konular her hafta farklı konuşmacılar tarafından ele alınıyor. Amacımız, bu programın sayesinde aile içindeki bilinç ve farkındalığı artırarak toplumsal yapımızı güçlendirmek. Bizim belediyecilik anlayışımız; şehrin fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, insanı merkeze alan ve toplumsal gelişimi önceleyen bir hizmet anlayışıdır. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi olarak aile yapımızı destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

Program, kadın katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı; belediye yetkilileri benzer içerikteki sohbetlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

YILDIRIM BELEDİYESİ, AİLE YAPISINI GÜÇLENDİREN VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.