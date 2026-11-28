Etkinlik ve katılımcılar

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi organizasyonunda, TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bir seminer düzenlendi. Programa 9. ve 10. sınıf öğrencileri katıldı ve konuşmacı olarak Prof. Dr. İrfan Süral yer aldı.

Konuşma içeriği:

Seminerde sosyal mühendislik saldırıları ile sosyal medya ortamlarındaki olası riskler üzerinde duruldu. Katılımcılara dijital güvenlik temel kavramları, kişisel bilgi korunması ve çevrimiçi ortamlarda farkındalık geliştirme konuları aktarıldı.

Amaç ve sonuç:

Etkinliğin hedefi, öğrencilerin dijital tehditleri tanıması ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlenmesini sağlamaktı. Program, yapılan bilgilendirmelerin ardından sona erdi ve katılımcılarda güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik adımlar atılmasının önemine vurgu yapıldı.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ ORGANİZASYONUNDA, TOKİ ŞEHİT SAVAŞ KUBAŞ ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK "SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRILARI" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.