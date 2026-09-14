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Değirmiçem'de geçmişe yolculuk: Şehitkamil antika pazarı yeniden canlandı

Şehitkamil Belediyesi'nin Değirmiçem Pazar Yeri'nde kurulan Antika Pazarı, plak, radyo, saat ve fotoğraf makineleriyle koleksiyonerleri, ziyaretçileri ve aileleri bir araya getirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Değirmiçem'de geçmişe yolculuk: Şehitkamil antika pazarı yeniden canlandı

Değirmiçem Pazar Yeri'nde nostalji rüzgârı

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı, antika meraklılarını ve geçmişin izlerini taşıyan eşyaları seven vatandaşları bir araya getirdi. Değirmiçem Pazar Yeri'nde kurulan stantlarda farklı dönemlere ait sayısız ürün sergilendi; ziyaretçiler gün boyu nostalji dolu anlar yaşadı.

Ziyaretçiler ve koleksiyon sohbetleri:

Pazardaki ürünler arasında eski plaklar, radyolar, saatler, fotoğraf makineleri, kitaplar ve ev eşyaları öne çıktı. Koleksiyonerler, meraklı vatandaşlar ve aileler stantları gezerek ürünleri yakından inceledi, eski eşyalara ilişkin anılarını paylaştı ve takas ya da alışveriş fırsatlarını değerlendirdi. Etkinlik, farklı kuşakların buluşmasına ve koleksiyonların zenginleşmesine olanak sağladı.

Başkan Yılmaz'ın vurguları:

Umut Yılmaz, Antika Pazarı'nın sosyal ve kültürel hayata kattığı değere dikkat çekti. Yılmaz, "Antika Pazarı’mızda bir kez daha antika tutkunlarımızı bir araya getirdik. Burada sadece eski eşyalar sergilenmiyor; geçmişimizin hatıraları, kültürümüz ve yaşamımızın izleri yeniden hayat buluyor. Farklı kuşakları bir araya getiren bu güzel ortamı çok kıymetli buluyorum. Geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimize de değer katmaktır. Şehitkamil’de hemşerilerimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, pazarda yaşanan renkli görüntüler ve samimi sohbetlerin etkinliğe ayrı bir değer kattığını belirterek Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Antika Pazarı, hem alıcı hem de sergileyici taraf için geçmişle bugün arasında köprü kurmayı sürdürdü.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ANTİKA PAZARI, BİR KEZ DAHA ANTİKA TUTKUNLARINI VE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ANTİKA PAZARI, BİR KEZ DAHA ANTİKA TUTKUNLARINI VE GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAŞIYAN EŞYALARA İLGİ DUYAN VATANDAŞLARI BİR ARAYA GETİRDİ. FARKLI DÖNEMLERE AİT BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ANTİKA ÜRÜNLERİN SERGİLENDİĞİ PAZAR, ZİYARETÇİLERİNE NOSTALJİ DOLU BİR GÜN YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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