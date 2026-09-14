Gaziantep'te çocuklara su okuryazarlığı seferberliği başlıyor

Gaziantep'te su verimliliği seferberliği protokolü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GASKİ Genel Müdürlüğü arasında su kaynaklarının verimli kullanılması ve çocuklarda erken yaşta su okuryazarlığı ile çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla Su Verimliliği Seferberliği Eğitimi protokolü imzalandı. Protokol töreni Hasan Katıkçı İlkokulunda yapıldı ve uygulama, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülecek.

Eğitim programı ve hedefler:

Protokol çerçevesinde kent genelindeki resmi ilkokul ve ortaokullarda yıl boyunca öğrencilere su verimliliği, tasarruf, doğru tüketim alışkanlıkları ve çevre bilinci konularında eğitimler verilecek. Proje, Sıfır Atık vizyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hedefleri doğrultusunda hazırlanmış Su Verimliliği Strateji Belgesi (2023-2033) esas alınarak uygulanacak. Eğitim ve atölye çalışmaları, uygulamalı anlatımla Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında okullarda sayaç ölçümleri yapılmaya başlandı. Dönem sonunda en yüksek su tasarrufu sağlayan ilk üç okul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek. Projenin amacı, öğrencilerin su ayak izi konusunda erken yaşta farkındalık kazanması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik kalıcı alışkanlıklar geliştirmesidir.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Vali Kemal Çeber okulların yalnızca müfredatın uygulandığı yerler olmadığını, öğrencilere iyi insan, duyarlı birey ve çevre hassasiyeti gibi değerlerin de öğretildiğini vurguladı. Çeber, projenin dünyada suya ihtiyaç duyulan bir dönemde hayata geçirildiğini belirterek öğrenci kitlesinin bilinç düzeyine güven duyduğunu ifade etti ve sayaç ölçümlerine dayalı ödül mekanizmasının teşvik edici olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin suyun önemine dikkat çekti ve çocukların su israfını engellemek için neler yapabileceklerini tiyatro, bilim merkezi etkinlikleri ve su ayak izi ölçümleriyle öğreteceklerini anlattı. Başkan Şahin, alınan eğitimin evde uygulanmasının ve hane halkı su faturalarında düşüş gözlenmesinin projenin başarısını göstereceğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki erdemli birey ve yaşanabilir çevre temalarına değinerek, sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren yerleştiğini ve protokolün bu süreci güçlendireceğini söyledi.

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp iklim krizinin su kaynakları üzerindeki etkisine dikkat çekti ve protokol kapsamında fiziki imkanı olan okullarda ile Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi'nde su atölyeleri düzenleyerek suyun doğadaki döngüsü ile kaynaktan buzullara kadar uzanan yolculuğunu öğreteceklerini, böylece öğrencilerin suyun bilinçli tüketimi konusunda rehberlik alacağını ifade etti.

Protokolün imzalanmasının ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirerek töreni sonlandırdı. Uygulamanın dönem boyunca takip edilmesi ve ilk değerlendirmelerle ödül alan okulların açıklanması planlanıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER, GASKİ GENEL MÜDÜRÜ SEVDA USALP VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DR. ÖNDER ARPACI