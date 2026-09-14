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İlk ders ziliyle Bingöl'de yeni eğitim yılı başladı

2026-2027 eğitim yılı için Bingöl’de ders zili çaldı; öğrenciler, öğretmenler ve 'Maarif’in Kalbinde Oyun' temasıyla yeni döneme başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:29

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İlk ders ziliyle Bingöl'de yeni eğitim yılı başladı

İlk ders ziliyle Bingöl'de yeni eğitim yılı başladı

Bingöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü okullarda ders zili çaldı ve öğrenciler sıralarına yerleşti. Uzun yaz tatilinin ardından sabah saatlerinde okula gelen çocukların ve gençlerin yüzündeki heyecan, sosyal alanlardan sınıflara kadar kaydedildi.

Okullarda buluşma ve ilk gün coşkusu:

Öğrenciler yeni dönemin ilk gününde arkadaşlarına ve öğretmenlerine yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı. Birçok öğrenci, yaz tatilinde yaptıklarını anlatarak sohbet etti; öğretmenler ise sınıf düzenlemelerini gözden geçirip öğrencilerin yıl içindeki planlarına dair ilk yönergeleri paylaştı. Okul atmosferinde dikkat çeken unsur, eğitim yılına eşlik eden sosyal etkinlik ve oyun merkezli yaklaşımdı.

Müdürün mesajı:

Okul Müdürü Ferhat Bayar, yeni dönemin açılışıyla ilgili olarak, "2026-2027 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ‘Maarif’in Kalbinde Oyun’ temasıyla yeni eğitim öğretim yılına başladık. Bugün itibariyle ders zilimiz çaldı. Tüm öğrencilerimize hoş geldiniz dedik. İnşallah yıl sonu itibariyle en güzel şekilde bir eğitim öğretim yılını tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve okul yönetimi, öğretim yılı boyunca öğrenci katılımını ve eğitsel etkinlikleri ön planda tutmayı hedeflediklerini belirtti. İlk günün sonuna doğru sınıflarda güvenli ve planlı bir eğitim ortamı oluşturulması için hazırlıkların sürdüğü gözlendi.

BİNGÖL&#039;DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ÖĞRENCİLER YENİDEN DERS BAŞI YAPTI....

BİNGÖL'DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ÖĞRENCİLER YENİDEN DERS BAŞI YAPTI. OKULLARDA İLK DERS ZİLİNİN ÇALMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN HEYECANI DA KAMERALARA YANSIDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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