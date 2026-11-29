kaza detayları:
Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı.
Olayda, aracın sürücüsü Hediye B. yönetimindeki 34 NSZ 846 plakalı otomobilde toplam üç kişi bulunuyordu.
yaralanma olmadı:
Takla atan otomobilde bulunan üç kişi kazayı yara almadan atlattı.
soruşturma başlatıldı:
Olay sonrası yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın oluş şekliyle ilgili çalışmalar sürüyor.
SİİRT-ERUH KARA YOLUNDA OTOMOBİL SU KANALINA DEVRİLDİ
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