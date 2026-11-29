Umre dönüşü hayatını kaybetti
Hisarcık Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Zeki Çetin (66), 20 günlük umre ziyaretini tamamlayarak evine döndü. Dönüşünün bir gün ardından, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Olayın gelişimi:
Edinilen bilgiye göre, Zeki Çetin umre ziyaretinden döndükten sonra evinde fenalaştı. Yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi ve vefat etti.
Cenaze bilgileri:
Çetin'in cenazesinin ikindi namazının ardından Hisarcık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
ÖLEN ZEKİ ÇETİN
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