Umre dönüşü hayatını kaybetti

Hisarcık Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Zeki Çetin (66), 20 günlük umre ziyaretini tamamlayarak evine döndü. Dönüşünün bir gün ardından, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Zeki Çetin umre ziyaretinden döndükten sonra evinde fenalaştı. Yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi ve vefat etti.

Cenaze bilgileri:

Çetin'in cenazesinin ikindi namazının ardından Hisarcık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ÖLEN ZEKİ ÇETİN