Yenipazar Anadolu Lisesi il müsabakalarında 14 derece elde etti

Yenipazar Anadolu Lisesi öğrencileri, Aydın'da düzenlenen Okul Sporları kapsamında yapılan Bilek Güreşi İl Müsabakaları'nda gösterdikleri performansla dikkat çekti. Farklı kategorilerde yarışan sporcular, turnuva sonunda okul adına toplam 14 derece kazanarak ilçeyi gururlandırdı.

Dereceler ve dağılımı:

Müsabaka sonuçlarına göre okuldan çıkan dereceler arasında 4 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 dördüncülük bulunuyor. Bu sonuçlar, Yenipazar Anadolu Lisesi sporcularının farklı yaş ve kilo kategorilerinde süreklilik gösterdiğine işaret ediyor.

Bölge müsabakalarına katılacaklar ve tebrikler:

Birincilik elde eden sporculardan 3'ü, bölge müsabakalarında Yenipazar'ı ve Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, başarıda emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmeni Erdoğan Kurt, öğrencileri ve okul yönetimini tebrik ederek, bölge müsabakalarında mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Okul sporları kapsamında elde edilen bu derece topluluğu, Yenipazar'ın genç sporcularının yetenek ve hazırlık düzeyinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

AYDIN'DA OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİLEK GÜREŞİ İL MÜSABAKALARI'NDA MÜCADELE EDEN YENİPAZAR ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ELDE ETTİKLERİ 14 DERECEYLE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. MÜSABAKALARDA 4 BİRİNCİLİK, 4 İKİNCİLİK, 3 ÜÇÜNCÜLÜK VE 3 DÖRDÜNCÜLÜK KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü, BÖLGE MÜSABAKALARINDA MÜCADELE ETME HAKKI ELDE ETTİ.