demirci'de 45 kilometrelik kırsal yol ağı yenileniyor

Demirci'de kırsal yol ağı yenileme çalışmaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesinde kent merkezine uzak 13 kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yaklaşık 45 kilometrelik güzergâhta yol bakım, onarım ve emisyonlu sathi kaplama çalışması başlattı. Çalışma, ilçenin uzak mahalleleri arasındaki bağlantıyı güçlendirerek günlük ulaşım ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini hedefliyor.

Ekipler öncelikle ihtiyaç duyulan noktalarda lokal bakım ve onarım yapıyor; taş, çukurluk ve erozyon riski olan bölgelere müdahale ediliyor. Ardından sathi kaplama uygulamasıyla yol yüzeyinin dayanımı ve sürüş konforu artırılacak.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Yenileme çalışmaları, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sıkıntılarını önlemeye yönelik planlandı. Güzergâh üzerinde yer alan mahalle yolları, ilçe merkezi ve diğer yerleşim noktalarına erişimde kritik rol oynadığı için uygulamalar, standartlara uygun şekilde yürütülüyor. Projede kullanılan emisyonlu sathi kaplama yöntemiyle yolun ömrünün uzatılması ve bakım ihtiyaçlarının azaltılması amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca il genelinde benzer yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor; Demirci'deki uygulama bu kapsamın bir parçası olarak yürütülüyor.

Mahalle muhtarlarının değerlendirmeleri:

Kuzeyir Mahalle Muhtarı Arif Çimen, kış aylarında yolların bozuk olması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya başvurduklarını belirterek, "Biz maalesef Manisa’nın en son ilçesinin en son köylerinden biriyiz. Ama sağ olsun Besim Başkanımız bizi kırmadı, yollarımız asfaltlanıyor. Başta Besim Başkanımız olmak üzere büyük bir özveri ile çalışan ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Küçükkıran Mahalle Muhtarı Hikmet Akkaya ise yolların daha önce yapılan yamalarla onarılmaya çalışıldığını ancak kısa sürede yeniden bozulduğunu ifade ederek, "Bozuk yollarımızda yama yapılıyordu ama bozuluyordu. Asfalt çalışmaları yapılıyor. Bu konuda Besim Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tepelik Mahalle Muhtarı Ramazan Yıldız da mahallelerinin Demirci’ye oldukça uzak olduğunu ve özellikle kış aylarında ulaşımda mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Yolun yapılması için Besim Başkanımıza dilekçe verdik ve kabul etti. Ricamızı geri çevirmediği için Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, özellikle günlük ulaşımın yanı sıra tarımsal faaliyetler nedeniyle yoğun kullanılan güzergâhlarda daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor. Projenin bölge sakinlerinin erişim kalitesine doğrudan katkı sunması bekleniyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DEMİRCİ İLÇESİNDE KENT MERKEZİNE UZAK 13 KIRSAL MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YAKLAŞIK 45 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA YOL BAKIM, ONARIM VE EMİSYONLU SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.